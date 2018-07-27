В Іспанії склав присягу коаліційний уряд

22 міністри нового уряду Іспанії склали присягу в понеділок, 13 січня. Це - перший коаліційний уряд у країні, на політичній сцені якої дотепер домінували дві політичні партії, що змінювали одна одну при владі, зазначає агентство новин AP.

На чолі нового уряду стоїть лідер Соціалістичної робітничої партії Педро Санчес, проте п'ятеро міністрів належать до лівого альянсу "Подемос". Лідер цієї політичної сили Пабло Іглесіас є одним з чотирьох віцепрем'єрів.

Санчес назвав пріоритетами свого уряду соціальні реформи, стійке економічне зростання та "діалог" з каталонськими сепаратистами.

Нагадаємо, 7 січня парламент Іспанії з другої спроби зміг затвердити кандидатуру лідера соціалістів Педро Санчеса на посаду прем'єр-міністра. За його призначення проголосували 167 депутатів, тоді як проти висловилися 165 народних обранців.

Ще в липні минулого року парламент не зміг повторно призначити Санчеса прем'єр-міністром країни - через це він залишався у статусі виконувача обов'язків глави уряду. 10 листопада у країні відбулися четверті позачергові вибори за останні чотири роки. На них вдруге поспіль перемогли соціалісти. 12 листопада Соціалістична робітнича партія домовилася про створення коаліції з "Подемос".