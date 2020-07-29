В Іспанії обмежують куріння, аби стримати поширення COVID-19

В автономній області Галісія на північному заході Іспанії з четверга, 13 серпня, набула чинності заборона куріння на вулицях та на терасах ресторанів у разі неможливості дотримання соціальної дистанції. Рішення, ухвалене регіональним урядом напередодні ввечері, передбачає, що куріння у громадських місцях не дозволене, якщо між людьми не може бути дотримана дистанція у два метри.

Оголошуючи про запровадження цього заходу, керівник уряду Галісії Альберто Нуньєс Фейхоо зазначив, що кілька експертів застерегли його уряд, "що куріння без жодних обмежень, зокрема й на терасах, за наявності людей поблизу, у людних місцях, без соціального дистанціювання становить високий ризик зараження", цитує політика агенція новин AFP.

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Інші регіони Іспанії також хочуть обмежити куріння

Про запровадження аналогічних правил для курців зараз розмірковують й інші іспанські регіони, серед яких Андалусія, Кастилія і Леон та Кастилія-Ла-Манча. Через високий рівень децентралізації іспанські регіони самостійно відповідають за сферу охорони здоров'я. Це призводить до того, що у різних частинах країни заходи, спрямовані на подолання епідемії коронавірусу, можуть істотно різнитися.

Утім, обмеження куріння - не єдиний захід, ухвалений у Галісії. У цьому регіоні закриті бари та нічні клуби, а кількість осіб, які одночасно можуть перебувати у магазинах, обмежено.

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Куріння посилює небезпеку коронавірусу

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявляли про те, що курці схильні бути більш вразливими до інфікування коронавірусом, а контакт пальців та губ підвищує ризик передачі недуги.

При цьому небезпеку можуть становити і електронні сигарети. До такого висновку дійшла група вчених на чолі з професоркою педіатрії Бонні Халперн-Фелшер з Стенфордської медичної школи. Результати їхньої роботи було оприлюднено у журналі Journal of Adolescent Health 11 серпня.

Згідно з результатами дослідження, серед осіб, які мали позитивний результат тесту на коронавірус, курців електронних сигарет виявилося уп'ятеро більше, ніж у середньому інших груп населення.