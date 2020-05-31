В Іспанії на повторний карантин закрили вже другий район
4 липня дію локдауну було відновлено в одному з районів Каталонії. З 6 липня на карантин закриють район у Галісії.
Іспанські медики у Каталонії
В іспанській автономній області Галісія, в провінції Луго з населенням близько 70 тисяч осіб, починаючи з 6 липня через значне зростання нових випадків зараження коронавірусом буде повторно введений карантин, повідомляє агентство новин Reuters.
Повідомляється, що обмеження в провінції Луго, де 12 липня планується проведення регіональних виборів, діятимуть не менше п'яти днів. Місцева влада повідомляє, що найбільші спалахи були пов'язані з кількома барами в цьому районі. Регіональні органи охорони здоров'я повідомили, що в даний час в Галісії зареєстровано 258 випадків захворювання, з яких 117 припадають на провінцію Луго.
Після запровадження обмежувальних заходів людям доведеться носити маску для обличчя, навіть якщо вони перебувають на відкритому повітрі на пляжах або в басейнах. Дозволену кількість відвідувачів барів і ресторанів скоротять удвоє. В'їжджати і виїжджати з території провінції дозволено буде лише з поважних причин.
Це вже другий повторний локдаун в Іспанії за останні дні. 4 липня влада Каталонії відновила дію обмежувальних заходів в районі Сагрія, з населенням понад 200 тисяч осіб, в провінції Льєда.
Міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла зазначив, що влада пильно стежить за ситуацією в Каталонії і Галісії.
"Соціальне дистанціювання і локдаун були ключовими заходами для згладжування кривої (нових заражень. - Ред.). Тепер вони знову необхідні, щоб зупинити спалахи", - заявив він на своїй сторінці у Twitter.
Як повідомлялося, надзвичайний стан діяв в Іспанії з 14 березня до 21 червня. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, в Іспанії зареєстровано 205 545 випадків захворювання коронавірусом і 28 385 пов'язаних з хворобою смертей, що робить її однією з найбільш постраждалих країн Європи.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.