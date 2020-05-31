В Іспанії на повторний карантин закрили вже другий район

В іспанській автономній області Галісія, в провінції Луго з населенням близько 70 тисяч осіб, починаючи з 6 липня через значне зростання нових випадків зараження коронавірусом буде повторно введений карантин, повідомляє агентство новин Reuters.

Повідомляється, що обмеження в провінції Луго, де 12 липня планується проведення регіональних виборів, діятимуть не менше п'яти днів. Місцева влада повідомляє, що найбільші спалахи були пов'язані з кількома барами в цьому районі. Регіональні органи охорони здоров'я повідомили, що в даний час в Галісії зареєстровано 258 випадків захворювання, з яких 117 припадають на провінцію Луго.

Після запровадження обмежувальних заходів людям доведеться носити маску для обличчя, навіть якщо вони перебувають на відкритому повітрі на пляжах або в басейнах. Дозволену кількість відвідувачів барів і ресторанів скоротять удвоє. В'їжджати і виїжджати з території провінції дозволено буде лише з поважних причин.

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Це вже другий повторний локдаун в Іспанії за останні дні. 4 липня влада Каталонії відновила дію обмежувальних заходів в районі Сагрія, з населенням понад 200 тисяч осіб, в провінції Льєда.

Міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла зазначив, що влада пильно стежить за ситуацією в Каталонії і Галісії.

"Соціальне дистанціювання і локдаун були ключовими заходами для згладжування кривої (нових заражень. - Ред.). Тепер вони знову необхідні, щоб зупинити спалахи", - заявив він на своїй сторінці у Twitter.

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Як повідомлялося, надзвичайний стан діяв в Іспанії з 14 березня до 21 червня. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, в Іспанії зареєстровано 205 545 випадків захворювання коронавірусом і 28 385 пов'язаних з хворобою смертей, що робить її однією з найбільш постраждалих країн Європи.