 В Іспанії знову зросла кількість померлих від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2020

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Новини

В Іспанії знову зросла кількість померлих від коронавірусу

За останню добу від коронавірусу в Іспанії померло 619 людей. Загалом у країні інфіковані понад 166 тисяч осіб.

В Іспанії знов зростає число жертв коронавірусу

В Іспанії знов зростає число жертв коронавірусу

Після триденного скорочення число нових жертв коронавірусу в Іспанії, яка наразі є найбільшим осередком захворювання в Європі, знов почало зростати. За останню добу у країні від COVID-19 померло 619 людей, повідомило у неділю, 12 квітня, іспанське міністерство охорони здоров'я. Загалом в Іспанії інфікувались вже понад 166 тисяч людей, а померло 16 972 особи.

Напередодні, 11 квітня, в Іспанії була зафіксована найменша кількість померлих за добу від коронавірусу за майже три тижні - 510 випадків.
Представники іспанської системи охорони здоров'я повідомляють, що епідемія коронавірусу досягла у країні свого піку. Втім, вони продовжують закликати населення дотримуватися суворих карантинних заходів, які діють у країні з 14 березня.

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Наразі мешканцям країни дозволено виходити з дому лише для того, щоб дістатись на роботу, якщо неможливо працювати дистанційно, купити продукти, ліки, або вигуляти домашніх тварин. Ці обмеження наразі запроваджені до 25 квітня, однак уряд вже повідомив, що найймовірніше вони будуть продовжені щонайменше ще на два тижні.

13 квітня деякі підприємства у країні мають знов почати працювати. Біля станцій метрополітену та на вокзалах людям будуть роздавати захисні маски, повідомив міністр охорони здоров'я.

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