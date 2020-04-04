В Іспанії істотно знизилася кількість смертей від коронавірусу за добу

На четвертому тижні карантину в Іспанії зафіксовано істотне зниження кількості смертей за добу від коронавірусної інфекції. За даними міністерства охорони здоров'я Іспанії, станом на неділю, 5 квітня, в країні зафіксовано 12418 летальних випадків від ускладнень, пов'язаних із захворюванням на COVID-19.

Водночас кількість летальних випадків за останню добу становила 674, що значно менше, ніж днем раніше - 809 смертей. Також це майже на третину менше за показник, озвучений останнього четверга, коли в країні за 24 години було зафіксовано 950 летальних випадків, повідомляє агенція Reuters. Загальна кількість інфікованих коронавірусом у країні за останню добу зросла приблизно на п'ять тисяч і становить 130759 осіб.

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"Це - невеликий промінь надії. Ми йдемо вірним шляхом і ми переможемо", - заявив керівник іспанського штабу оборони, генерал Мігель Анхель Вільяройя під час брифінгу.

Голова Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге зазначив на своїй сторінці у соцмережі Twitter, що останні цифри з Іспанії вселяють "обережний оптимізм" та є "результатом рішучих заходів та сміливих рішень".

Уряд Іспанії пропонує подовжити надзвичайний стан до 26 квітня

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес напередодні після відеоконференції з комітетом науковців, який консультує уряд, оголосив про намір подовжити термін дії надзвичайного стану в країні до 26 квітня.

У телезверненні Санчес наголосив на позитивних наслідках заходів уряду щодо стримування поширення інфекції. "Три тижні ізоляції, що вже минули, дають плоди", - зазначив він.

Парламент Іспанії 26 березня вже подовжував дію надзвичайного стану до 11 квітня. Очікується, що парламент голосуватиме щодо нового подовження 9 квітня.

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В рамках надзвичайного стану уряд Іспанії отримав всю повноту влади в країні. Зокрема, місцева поліція була підпорядкована міністру внутрішніх справ країни. До боротьби з поширенням коронавірусу уряд отримав право залучити армію. Громадянам було заборонено залишати помешкання, окрім як для пересування на роботу, придбання продовольства і ліків, відвідання медичних центрів та банків, а також для догляду за людьми похилого віку і неповнолітніми. Усі крамниці, окрім як із товарами першої необхідності, були зачинені. Це ж стосується всіх ресторанів, барів, готелів, розважальних та спортивних закладів, шкіл та університетів у всій країні.

З 31 березня обмежувальні заходи урядом країни були посилені - до 9 квітня працівники всіх сфер, які не є життєво важливими, повинні залишатися вдома. Цей крок уряду особливо сильно вдарив по будівельній галузі. За словами Санчеса, це обмеження після Великодня планують скасувати.