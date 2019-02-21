В Іспанії закрили кримінальну справу Фірташа

Судове слідче управління № 21 Барселони здало в архів кримінальну справу, порушену п'ять років тому проти українського мільярдера Дмитра Фірташа. Про це в середу, 11 березня, повідомив іспанський портал El Confidencial. Інформацію підтвердили DW в згаданому управлінні, пояснивши, що справу остаточно закрито за вказівкою судді Ігнасіо Санчеса.

Суддя обґрунтував своє рішення пропозицією самого слідства, яке призупинило справу ще 30 жовтня 2019 року. Слудство ж виходило з того, що антикорупційна прокуратура Іспанії - ініціатор кримінального переслідування Фірташа - на надала "вагомих доказів" провини підозрюваного. Олігарха обвинувачували у відмиванні великих сум грошей на території Іспанії та "членство в злочинному співтоваристві".

Слідче управління Барселони двічі, починаючи з 2017 року, спрямовувало до Австрії, де перебуває Фірташ, запит на його екстрадицію в Іспанію і двічі отримувало відмову, нагадує El Confidencial. Земельний суд Відня вважав "непереконливими" аргументи іспанської сторони. Йшлося, зокрема, про підозри, що Фірташ купив дорогу нерухомість у провінції Малага за "гроші сумнівного походження", "відмивши таким чином" кілька мільйонів євро.