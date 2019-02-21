 В Іспанії закрили кримінальну справу Фірташа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2020

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Новини

В Іспанії закрили кримінальну справу Фірташа

В Іспанії за "браком доказів" закрили справу українського олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей.

Дмитро Фірташ у суді у Відні

Дмитро Фірташ у суді у Відні (праворуч)

Судове слідче управління № 21 Барселони здало в архів кримінальну справу, порушену п'ять років тому проти українського мільярдера Дмитра Фірташа. Про це в середу, 11 березня, повідомив іспанський портал El Confidencial. Інформацію підтвердили DW в згаданому управлінні, пояснивши, що справу остаточно закрито за вказівкою судді Ігнасіо Санчеса.

Суддя обґрунтував своє рішення пропозицією самого слідства, яке призупинило справу ще 30 жовтня 2019 року. Слудство ж виходило з того, що антикорупційна прокуратура Іспанії - ініціатор кримінального переслідування Фірташа - на надала "вагомих доказів" провини підозрюваного. Олігарха обвинувачували у відмиванні великих сум грошей на території Іспанії та "членство в злочинному співтоваристві".

Слідче управління Барселони двічі, починаючи з 2017 року, спрямовувало до Австрії, де перебуває Фірташ, запит на його екстрадицію в Іспанію і двічі отримувало відмову, нагадує El Confidencial. Земельний суд Відня вважав "непереконливими" аргументи іспанської сторони. Йшлося, зокрема, про підозри, що Фірташ купив дорогу нерухомість у провінції Малага за "гроші сумнівного походження", "відмивши таким чином" кілька мільйонів євро.

  • Österreich Semmering (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Sporthotel у Земмерінгу

    Sporthotel у традиційному курортному містечку Земмерінг з 2013 року належить українським інвесторам з Panhans Holding Group GmbH. Цій групі у Земмерінгу належать загалом чотири готелі.

  • Ringhotel у Земмерінгу

    Українська нерухомість Австрії

    Проблемна інвестиція Ringhotel

    Дотепер інвестиції українців у Земмерінгу виявилися провальними. За п'ять років вони принесли багатомільйонні збитки. Ringhotel, так само як і санаторій, який також купили інвестори з України, деякий час тому закрився як нерентабельний.

  • Skikurort Semmering in Österreich (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    "Гранд отель Панганс"

    Grand Hotel Panhans - найбільший з чотирьох готелів, які купили українці у Земмерінгу. У зв'язку з його купівлею 2012 року ведеться слідство за підозрою у відмиванні грошей. Українські інвестиції пов'язані з власниками гірськолижного курорту "Буковель".

  • Österreich Wien - Hotel Prinz Eugen (DW/L. Akryshora)

    Українська нерухомість Австрії

    Готель Prinz Eugen

    Інвестують у готельний бізнес і інші українці. Prinz Eugen - один з двох готелів у Відні, які належать групі вихідців з Донецька. Співвласницею готелю є Світлана Ємельянова - колишня дружина судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. За готель українці заплатили 4,5 мільйона євро. На момент купівлі готелю 2012 року, подружжя ще було у шлюбі.

  • Österreich Wien - Hotel Kavalier (DW/L. Akryshora)

    Українська нерухомість Австрії

    Готель Kavalier

    Ще 4,5 мільйона Світлана Ємельянова і партнери витратили на купівлю готелю Kavalier - так само у грудні 2012 року. 2015 року Ліхтенштейн заморозив 13 мільйонів швейцарських франків на рахунках Ємельянової за підозрою у відмиванні коштів. Ліхтенштейнці припускали, що гроші пов'язані з незаконною діяльністю судді Ємельянова. Утім, українська прокуратура не надала доказів і гроші розморозили.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Маєток Клюєвих

    Колишній депутат від Партії регіонів Сергій Клюєв з родиною має помешкання у містечку Тульбінґеркоґель поблизу Відня. Формально Клюєви винаймають цю віллу площею у 558 кв. метрів у компанії GBM Handels- und Vertretungs GmbH, що входила до групи компаній Кюєвих SLAV.

  • Wien Gasometer (Imago/viennaslide)

    Українська нерухомість Австрії

    "Газометр" Клюєвих

    2006 року брати Андрій і Сергій Клюєви купили два з чотирьох корпусів комплексу "Газометр". Зіркова команда архітекторів перетворила історичні будівлі з газових резервуарів на елітну ділову і житлову нерухомість. 2015 року Клюєви продали цей актив за 15 мільйонів євро, обійшовши санкції ЄС за допомогою офшорів.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Квартирне питання: Азаров купує квариру Клюєва

    2010 року підконтрольна Клюєву-молодшому компанія GBM продала за 650 тисяч євро будинок у цьому віденському житловому комплексі іншому депутату Партії регіонів - Олексію Азарову.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Вілла Азарова-молодшого

    Як і інша нерухомість Олексія Азарова, ця вілла у затишному районі Деблінґ оформлена на компанію L.A.D.A. Holding Anstalt з Ліхтенштейна. Азаров заплатив за будинок 2,1 мільйона євро. 2016 року, за повідомленнями австрійської преси, вілла продавалася за 5 мільйонів євро. Утім, згідно з документами, досі не продана.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Колишня ділянка Азарова

    До вілли Азарова-молодшого на Штрельґассе у Відні примикає ділянка площею у 12 соток на вулиці Цукеркандльґассе, яка також належала українцеві. Раніше тут був старовинний маєток. 2015 року, щойно з сина екс-прем'єра зняли санкції ЄС, він продав його. Нові власники знесли будинок і будують тут комплекс на 12 квартир. Ще неіснуючі помешкання вже частково продані, квартири коштуть до 1,4 млн. євро.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Ласі шматки для ріелторів

    У престижних, тихих і зелених районах Відня земельні ділянки - ласі шматки для торгівців нерухомістю. На цьому місці донедавна стояв старовинний будинок у цілком пристойному стані. Його викупила фірма, яка спеціалізується на продажі віденських квартир багатіям зі Східної Європи і... зруйнувала. Вочевидь, невдовзі тут постане багатоквартирний будинок.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Газова нерухомість Азарова-Курченка

    Три квартири у цьому будинку на Вурцінґерґассе також належали Азаровим. 2015 року нерухомість оформили на фірму Geolog Gas- and Oil Trading, яка торік перебрала контроль над мережею газових заправок у Німеччині. Раніше заправки належали Олексію Азарову і "младоолігарху" часів Януковича Сергію Курченку. Сьогодні власником заправок і нерухомості виступає партнер Курченка Костянтин Пивоваров.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Угода на 20 мільйонів

    Цей будинок у самому центрі Відня тривалий час належав мільярдеру Дмитру Фірташу. Декілька років тому він продав цю нерухомість за 20,5 мільйона євро. Після ремонту майже всі квартири у будинку розкупили заможні українці і росіяни. Одна з останніх вільних квартир площею 250 кв. метрів коштує 3,5 мільйони євро.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Житло Дмитра Фірташа

    Сам мільярдер, за даними австрійської преси, проживає у цій віллі на 1300 квадратів у районі Гітцінґ, поблизу імператорського палацу і парку Шенбрунн. Власник підтвердив: її орендує дружина олігарха Лада Фірташ. 2009 року інвестор купив будинок за 4,5 мільйона євро у колишнього зятя президента Казахстану Рахата Алієва. Кілька років тому розкішно облаштована вілла продавалася за 25 мільйонів євро.

  • Skikurort Semmering in Österreich (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Непримітні фірми, анонімна нерухомість

    Українці є власниками сотень фірм в Австрії. Чимало з них створені виключно для оформлення прав власності на нерухомість. Показовими є декілька фірм, зареєстрованих у цій непримітній будівлі у промзоні на околиці Відня. Засновником і дикретором є українець Віктор Б. Спавжні власники ховаються за офшорами у Белізі і на Кіпрі. У нерухомість через фірми-фантоми вкладено близько 20 мільйонів євро.

    Автор: Євген Тейзе


DW.COM

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