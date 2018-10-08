В Ісландії відкрили пам'ятник першому розталому льодовику

Ісландія вшанувала пам'ятною дошкою льодовик, що став першою "жертвою" змін клімату на території острівної держави. У неділю, 18 серпня, було відкрито пам'ятник на місті розталого льодовика Ок'єкудль, який ще називають Ок.
У церемонії відкриття пам'ятника взяли участь прем'єр-міністерка Ісландії Катрин Якобсдоттір, колишня Верховна комісарка ООН з прав людини Мері Робінсон, а також вчені та місцеві мешканці, передає агенція новин AFP. "Ок - перший ісландський льодовик, що втратив свій статус льодовика. У найближчі 200 років на всі наші льодовики чекає така сама доля", - наголошується в написі на пам'ятній дошці, текст котрої цитує інформагенція Reuters. "Цей пам'ятник стоїть тут для того, щоб показати: ми знаємо, що відбувається і що потрібно робити", - додається у написі.
Щоб мати статус льодовика, товща криги повинна становити мінімум 40-50 метрів, а Ок'єкудль "схуднув" і втратив цей статус ще 2014 року. Нині товща криги на місці колишнього льодовика становить близько 15 метрів. Такої маси льоду замало, щоб створити достатньо тиску для руху льодовика, нагадує dpa.
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Експедиція митців на Південний полюс
Перший антарктичний бієнале об'єднав на одному судні близько 80 людей із 30 країн. Експедиція митців стартувала 17 березня 2017 року з міста Ушуайї в аргентинській Патагонії. Під час 11-денної програми відбулося багато перфомансів та інсталяцій серед льодовиків.
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Шоу зі світла та льоду
Бразильський світлодизайнер Алексіс Анастазіу створив проекцію на антарктичному айсбергу. За допомогою комбінації сучасної естетики та малюнків кам'яного віку він показав найважливіші моменти історії людства.
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Екологічний туризм
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Командний дух
Ясуакі Ігараші (ліворуч) демонструє свою інсталяцію засновнику бієнале Олександру Пономарьову. Вони разом зв'язують мотузку, яка використовується для запуску повітряного змія. Мотки ниток символізують об'єднання 30 національностей, які беруть участь у антарктичному бієнале.
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Кити - усюди
Під час подорожі судно пропливає серед китів. Згідно з даними науковців, у каналі Еррера налічується близько 50 видів китів.
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
... а також, звичайно, пінгвіни
Судно Антарктичного бієнале проводить багато днів у каналі Еррера. Місцева екосистема відома різноманіттям китів та пінгвінів. На фото - вид із острова Кувервілле.
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Допитливі звірі
Серед обладнання, яке DW використовувала для запису фестивалю, була й камера, яка знімає на 360 градусів. Допитливий пінгвін на острові Кувервілле захотів дізнатись, що ж це за техніка...
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Наодинці з природою
За правилами, в Антарктиді потрібно триматися на відстані до тварин, яка має складати щонайменше п'ять метрів. Проте звірі можуть самостійно підійти ближче і дозволити себе сфотографувати.
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
"Ми тут - лише гості"
Натхненний нормандським характером цього бієнале, німецький архітектор Ґустав Дюзінґ (Gustav Düsing) розбив намет як втілення тимчасовості: "Ми тут - лише гості. Мій підхід полягав у тому, щоб працювати згідно зі специфікою місця, використовуючи побільше місця та поменше матеріалів".
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Дехто почувається на бієнале, як удома...
…наприклад, росіянин Андрій Кузькін. Його перфоманс полягав у тому, щоб стояти голяка на голові у ямі зі снігу. Таким чином він простояв у антарктичному снігу 20 хвилин. Андрій планує провести цей перфоманс 99 разів по всьому світі. У Антарктиді він провів уже 50-й такий парфоманс.
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Небо над Антарктикою
Альбедо цього континенту - відбиття світла завдяки білій, покритій снігом поверхні - надихнули на створення багатьох робіт під час цього бієнале.
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Кліматичні зміни в мистецтві
Багато робіт були присвячені темі збереження льодовиків. Білі гіганти протягом кількох останніх десятиліть тануть усе швидше і швидше.
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
30 хвилин тиші
У Райській бухті куратори бієнале закликають до флешмобу: усі мають протягом півгодини стояти абсолютно тихо, щоб милуватись ландшафтом та приголомшливою силою довкілля.
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Команда DW в Антарктиді
Гелена Коельйо (Helena Coelho) та Сабріна Уокер (Sabrina Walker) взяли участь у першому Антарктичному бієнале.
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Червоне, наче вогонь
Пригоди закінчились подорожжю назад до Південної Америки, звідки обидві журналістки DW розпочали свою поїздку. Під час повернення з Антарктиди вони змогли милуватись неймовірно видовищним заходом Сонця над Вогняною Землею.
Автор: Гелена Коельйо, Сабріна Уокер, Максим Сидоржевський