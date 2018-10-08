В Ісландії відкрили пам'ятник першому розталому льодовику

Ісландія вшанувала пам'ятною дошкою льодовик, що став першою "жертвою" змін клімату на території острівної держави. У неділю, 18 серпня, було відкрито пам'ятник на місті розталого льодовика Ок'єкудль, який ще називають Ок.

У церемонії відкриття пам'ятника взяли участь прем'єр-міністерка Ісландії Катрин Якобсдоттір, колишня Верховна комісарка ООН з прав людини Мері Робінсон, а також вчені та місцеві мешканці, передає агенція новин AFP. "Ок - перший ісландський льодовик, що втратив свій статус льодовика. У найближчі 200 років на всі наші льодовики чекає така сама доля", - наголошується в написі на пам'ятній дошці, текст котрої цитує інформагенція Reuters. "Цей пам'ятник стоїть тут для того, щоб показати: ми знаємо, що відбувається і що потрібно робити", - додається у написі.

Щоб мати статус льодовика, товща криги повинна становити мінімум 40-50 метрів, а Ок'єкудль "схуднув" і втратив цей статус ще 2014 року. Нині товща криги на місці колишнього льодовика становить близько 15 метрів. Такої маси льоду замало, щоб створити достатньо тиску для руху льодовика, нагадує dpa.

Дивитись відео 01:00 Поділитись Гігантський айсберг відколовся від льодовика в Антарктиді (12.07.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2gQX8 Гігантський айсберг відколовся від льодовика в Антарктиді (12.07.2017)