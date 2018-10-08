 В Ісландії відкрили пам′ятник першому розталому льодовику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2019

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Новини

В Ісландії відкрили пам'ятник першому розталому льодовику

Унаслідок змін клімату Ісландія втратила свій перший льодовик. На його місці тепер встановили пам'ятну дошку.

Пам'ятник льодовику в Ісландії

Пам'ятна дошка на місці колишнього льодовика

Ісландія вшанувала пам'ятною дошкою льодовик, що став першою "жертвою" змін клімату на території острівної держави. У неділю, 18 серпня, було відкрито пам'ятник на місті розталого льодовика Ок'єкудль, який ще називають Ок.

У церемонії відкриття пам'ятника взяли участь прем'єр-міністерка Ісландії Катрин Якобсдоттір, колишня Верховна комісарка ООН з прав людини Мері Робінсон, а також вчені та місцеві мешканці, передає агенція новин AFP. "Ок - перший ісландський льодовик, що втратив свій статус льодовика. У найближчі 200 років на всі наші льодовики чекає така сама доля", - наголошується в написі на пам'ятній дошці, текст котрої цитує інформагенція Reuters. "Цей пам'ятник стоїть тут для того, щоб показати: ми знаємо, що відбувається і що потрібно робити", - додається у написі.

Щоб мати статус льодовика, товща криги повинна становити мінімум 40-50 метрів, а Ок'єкудль "схуднув" і втратив цей статус ще 2014 року. Нині товща криги на місці колишнього льодовика становить близько 15 метрів. Такої маси льоду замало, щоб створити достатньо тиску для руху льодовика, нагадує dpa.

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