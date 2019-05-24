 В Ірландії на виборах до Європарламенту лідирують проєвропейські партії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2019

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Новини

В Ірландії на виборах до Європарламенту лідирують проєвропейські партії

За даними екзит-полів, у ірландських ліберально-консервативної партії "Фіне гел" і ліберальної "Фіанна фойл" - майже однаковий відсоток голосів. Істотно зміцнили свої позиції в Європарламенті ірландські "зелені".

Вибори до Європарламенту в Ірландії відбулись 24 травня

Вибори до Європарламенту в Ірландії відбулись 24 травня

Ліберально-консервативна партія "Фіне гел" і ліберальна "Фіанна фойл", що відстоюють проєвропейські позиції, лідирують на виборах до Європарламенту в Ірландії, які відбулись у п'ятницю, 24 травня. Обидві вони набрали приблизно по 23 відсотки голосів виборців, свідчать результати екзит-полів, проведених на замовлення ірландської компанії RTÉ і телеканалу TG4. Окрім того, істотно зміцнила свої позиції партія "зелених", яка, за цими даними, має  отримати близько дев'яти відсотків голосів.

У націоналістичної "Шинн Фейн" ("Ми самі по собі") - близько 12 відсотків, що на три процентних пункти нижче, ніж у 2014 році. За даними RTÉ, статистична похибка склала близько трьох відсотків. Тим часом в столиці Ірландії Дубліні, екологічна партія займає перше місце, передає агенція AFP.

Раніше прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, що є лідером "Фіне гел", висловлював побоювання у зв'язку з заявою Терези Мей про її підготовку відставки з посади глави уряду Великобританії. За словами Варадкара, ця заява могла привести до "дуже небезпечної" фази в голосуванні, передає агенція AFP. Прем'єр Ірландії зазначив, що наступником Мей може стати євроскептик, що дотримується стратегії жорсткого Brexit.

Вибори до Європарламенту

Вибори до Європарламенту почалися 23 травня з голосувань у Нідерландах та Великобританії. Наступного дня вибори стартували ще в двох країнах ЄС - Ірландії та Чехії. В останній воно займе два дні, в першій вже завершилося. Публікація попередніх підсумків виборів в Чехії не планується.

У суботу європейські вибори пройдуть в Латвії, на Мальті і у Словаччині. У більшості країн ЄС голосування заплановано на неділю, 26 травня. Останні виборчі дільниці закриються в Італії в неділю о 23:00 за місцевим часом, після цього європейські країни отримають право публікувати результати голосування. Однак в Нідерландах більшість муніципалітетів з релігійних причин в неділю не працюють, тому офіційні результати голосування з'являться лише 27 травня.

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У Європейському Союзі тривають чотириденні вибори до Європарламенту. 24 травня голосують виборці в Ірландії та Чехії. (24.05.2019)

Опір з боку однопартійців та невиконані обіцянки змусили Терезу Мей подати у відставку - з 7 червня вона більше не очолюватиме Консервативну партію Великобританії. Але це аніскільки не зрушить Brexit з мертвої точки. (24.05.2019)

На виборах мають обрати 751 євродепутата. За кожною з 28 країн-членів зарезервована чітка кількість місць у ЄС. Найбільше їх у Німеччини (96), Франції (74), Італії та Великобританії (по 73). Невеликі країни, як-от Кіпр, Люксембург та Мальта, мають лише по шість євродепутатів.

Коли Великобританія вийде зі складу ЄС, кількість членів Європарламенту скоротиться до 705. Тоді британські місця будуть розподілені між іншими країнами: Франція та Іспанія отримають ще по п'ять мандатів, Італія та Нідерланди - по три, Ірландія - два, а ще дев'ять країн - по одному. Німеччина не отримає додаткових місць, оскільки 96 місць - це максимальна можлива кількість євродепутатів для країни-члена ЄС.

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