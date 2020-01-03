 В Ірані прощаються з убитим США генералом Сулеймані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2020

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Новини

В Ірані прощаються з убитим США генералом Сулеймані

У жалобних церемоніях по всьому Ірану беруть участь сотні тисяч людей. Донька Сулеймані заявила, що загибель її батька стане "чорним днем для США й Ізраїлю".

Попрощатися з вбитим генералом прийшли сотні тисяч людей

Попрощатися з вбитим генералом прийшли сотні тисяч людей

У Тегерані сотні тисяч людей у понеділок, 6 січня, прощаються з командувачем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генералом Касемом Сулеймані, вбитим в Іраку внаслідок американського ракетного удару. Вранці тисячі людей зібралися на жалобну церемонію на території Тегеранського університету. Церемонія транслювалася в прямому ефірі майже на всіх телеканалах країни.

Потім тіло Сулеймані перенесли на площу Асад в західній частині Тегерана. Уздовж маршруту траурної процесії вишикувалися сотні тисяч людей. Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї також прочитав молитву над тілом Сулеймані. Після завершення молитви присутні почали вигукувати: "Смерть Америці!".

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї над тілом Сулеймані

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї над тілом Сулеймані

Дочка Сулеймані в своїй промові пообіцяла, що загибель її батька стане "чорним днем для США та їхнього союзника Ізраїлю". "Сім'ї американських солдатів на Близькому Сході будуть проводити дні в очікуванні смерті своїх дітей", - сказала вона.

Національна скорбота в Ірані

Іранський уряд оголосив понеділок вихідним днем, щоб всі охочі могли попрощатися з загиблим генералом. Багато вулиць в центрі Тегерана закриті для руху автомобілів, не працюють школи та вищі навчальні заклади. З Тегерана тіло Сулеймані доставлять у священне для шиїтів місто Кум, де біля одного з мавзолеїв також пройде прощальна церемонія. Похорон Сулеймані відбудеться 7 січня в його рідному місті Керман на південному сході Ірану. У місті 7 січня оголошено вихідним днем.

Напередодні сотні тисяч людей взяли участь в заходах прощання з Сулеймані в місті Ахваз на південному заході Ірану і у священному місті Мешхед на північному сході країни. На фотознімках, зроблених з повітря, видно гігантське скупчення народу в обох містах і багатокілометрові черги.

Жалобна хода у місті Ахваз

Жалобна хода у місті Ахваз

Особливо багато людей зібралося біля мавзолею восьмого імама Рези в Мешхеді. Скупчення людей було настільки величезним, що організаторам довелося скасувати подальше транспортування тіла Сулеймані в Тегеран, де на вечір була запланована церемонія за участю всього іранського керівництва.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців і в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.

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