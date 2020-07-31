В Ірані заявили, що не хочуть платити компенсацію за збитий літак МАУ

Іран не буде виплачувати "Міжнародним авіалініям України" (МАУ) компенсацію за збитий у січні під Тегераном літак, оскільки він був застрахований у європейських страхових компаніях. Про це в понеділок, 10 серпня, заявив голова центральної страхової організації Ірану Голамреза Солеймані, повідомляє агентство dpa з посиланням на іранські ЗМІ.

"Цей літак застрахований українськими та європейськими (страховими. - Ред.) компаніями, тож вони мають виплачувати компенсацію", - вважає Солеймані. На його думку, іранські страхові компанії до цієї справи непричетні. Його слова, однак, стосуються лише компенсації за збитий літак, а не потенційної компенсації жертвам авіакатастрофи, зазначає агентство Reuters.

Раніше офіційний представник іранського МЗС заявляв, що Тегеран згоден виплатити Україні компенсацію за збитий в січні лайнер авіакомпанії МАУ. "Іран погодився виплатити компенсацію за літак, але реалізація цього питання потребує часу і має різні аспекти з технічної та юридичної точок зору", - цитувала дипломата іранська інформагенція IRNA.

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Нагадаємо, літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - усі, хто перебував на борту. Тегеран офіційно визнав, що Boeing був збитий іранськими військовими "ненавмисно".

Згодом іранська влада повідомила, що причиною авіакатастрофи стала людська помилка під час налаштування радарної системи в підрозділі протиповітряної оборони. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані.

Розшифровка бортових самописців літака, яка була проведена у Франції, підтвердила, що лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети, повідомило українське МЗС.