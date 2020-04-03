В Ірані заявили про шістьох затриманих у справі збиття літака МАУ

Представник судової влади Ірану Голамхосейн Есмаїлі заявив, що на сьогодні у зв'язку зі справою катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" було затримано шість осіб. Як повідомляє у вівторок, 9 червня, іранська державна інформагенція IRNA, три особи були звільнені під заставу, інших утримують під вартою.

Есмаїлі також пояснив, що за розслідування обставин катастрофи відповідають представники збройних сил Ірана. "Судова влада, а зокрема, Судова організація Збройних сил, відповідає за справу про катастрофу українського літака. Як тільки стався інцидент, були видані накази, і була призначена спеціальна гілка в судовій організації Збройних сил", - цитує Есмаїлі іранська інформагенція.

Читайте також: Збиття літака МАУ: Іран запевняє, що продовжить співпрацю при розслідуванні

Катастрофа літака МАУ

Як повідомлялося, літак авіакомпанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані.

Київ досі веде переговори щодо отримання "чорних скриньок" збитого літака МАУ, а також для узгодження з іранською владою механізмів юридичної відповідальності за цю трагедію, але поки що безуспішно.

Читайте також: Іран передасть Україні самописці зі збитого літака МАУ

У середині травня в українському МЗС заявили, що у разі відсутності співпраці з боку Ірану в розслідуванні аварії літака, Україна звернеться до Міжнародного суду ООН.

7 червня у МЗС Ірана заявили, що розслідування катастрофи українськогоо літака майже завершено. Водночас, Тегеран знову відмовився передавати Україні "чорні скриньки" збитого літака, пояснивши, що вони не містять важливої інформації.