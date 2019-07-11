 В Ірані заявили про затримання ″іноземного танкера″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2019

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Новини

В Ірані заявили про затримання "іноземного танкера"

У "Корпусі вартових Ісламської революції" заявили про затримання "іноземного танкера", який нібито переправляв контрабандну нафту. Назву корабля і країну його походження в Ірані не називають.

Іранські солдати патрулюють Ормузьку протоку

Іранські солдати патрулюють Ормузьку протоку

"Корпус вартових Ісламської революції" заявив про затримання у Перській затоці "іноземного танкера", що був залучений до контрабанди нафти. Танкер нібито перевозив контрабандну нафту з іранських кораблів на іноземні, повідомляє у четвер, 18 липня, агенція AFP з посиланням на сайт "Корпусу вартових ісламської революції" Sepah News. При цьому ні назва танкера, ні країна його походження не зазначаються. Вказано однак, що 12 іноземних членів екіпажу затримані.  

За іранськими даними, судно затримали у неділю на південь від іранського острова Ларак в Ормузькій протоці. Щодо корабля тривають "правові процедури".

Водночас у "Корпусі вартових" заперечили повідомлення західних ЗМІ, що Іран нібито кілька днів тому захопив ще один танкер. У Тегерані 16 липня заявили, що нібито прийшли на допомогу іноземному танкеру після прохання про екстрену допомогу. За цими даними, через технічні проблеми судно відбуксирували для "необхідного ремонту" в іранські води.

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У британському уряді підтвердили спробу Ірану захопити британський нафтовий танкер у Перській затоці. Натомість у "Корпусі вартових Ісламської революції" свою причетність заперечують. (11.07.2019)

В уряді Великобританії вважають, що іранський Корпус вартових ісламської революції, найімовірніше, відповідальний за нещодавні напади на два танкери в Оманській затоці, йдеться в заяві МЗС Сполученого Королівства. (15.06.2019)

При цьому організація TankerTrackers повідомила, що танкер Riah, який прямував під панамським прапором і постачав пальне іншим кораблям в Ормузькій протоці, в неділю ввійшов до іранських вод. Після цього сигнал про його розташування більше не надходив.

Нагадаємо, 4 липня у протоці Гібралтар був затриманий іранський супертанкер з нафтою за підозрою в її незаконному постачанні до Сирії. У Тегерані наполягають на незаконності перехоплення танкера. Згодом Верховний суд Гібралтару дозволив затримати іранський супертанкер на 14 днів. У відповідь у Тегерані погрожували дзеркальними заходами - перехопити британський корабель.

10 липня ЗМІ повідомляли, що п'ять озброєних іранських човнів "Корпусу вартових Ісламської революції" підозрюються у спробі захоплення британського нафтового танкера British Heritage під час його переходу з Перської затоки до Ормузької протоки. Пізніше цю інформацію підтвердили в британському уряді.

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