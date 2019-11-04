В Ірані заявили про відновлення збагачення урану

Іран у четвер, 7 листопада, офіційно відновив експлуатацію на об'єкті зі збагачення урану Фордо. "Подачу газу в центрифуги і отримання збагаченого урану розпочато в перші хвилини четверга", - цитує агенція "Інтерфакс" іранські ЗМІ.

Йдеться про першу партію урану, отриманого після відновлення роботи об'єкта в рамках чергового етапу скорочення виконання Іраном зобов'язань щодо ядерної угоди. Роботи проводяться під наглядом експертів МАГАТЕ, відзначає агентство. Вони мають у найкоротший період відзвітувати про ситуацію у Фордо.

Напередодні представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді повідомив, що до 9 листопада іранські фахівці виведуть рівень збагачення урану на об'єкті в Фордо до 4,5 відсотка. Камальванді додав, що в Фордо знаходиться близько 2 тонн газу - гексафториду урану, і його запаси будуть поступово нарощуватися.

Рішення щодо відновлення експлуатації об'єкта у Фордо є четвертим кроком Ірану зі скорочення ядерних зобов'язань, заявив напередодні президент країни Хасан Роухані. Він зазначив, що четвертий етап скорочення зобов'язань Тегерана можна скасувати, як і три попередні, якщо решта учасників ядерної угоди "виконають свої зобов'язання".

Призупинення збагачення урану на секретній станції було одним із обмежень, на які Іран погодився в рамках ядерної програми у відповідь на скасування санкцій ООН.

Міжнародні реакції

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що Іран повинен скасувати рішення про відновлення збагачення урану, назвавши дії Тегерану "неприйнятними". "Ми закликаємо Іран скасувати всі кроки, зроблені з липня, і повернутися до повного виконання своїх зобов'язань", - цитує Мааса агенція AFP. Очільник МЗС ФРН запевнив, що "нашою метою є підтримка ядерної угоди".

У свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Іран ухвалив "серйозні" рішення, і відновлення збагачення урану було "глибокою зміною" попередньої позиції Тегерана. "Найближчими днями у мене будуть дискусії, зокрема, і з іранцями, і ми повинні спільно проаналізувати наслідки", - сказав Макрон під час поїздки до Пекіна.

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб тим часом заявив, що Лондон хоче просуватися "шляхом конструктивного міжнародного діалогу, але Ірану потрібно дотримуватися взятих на себе зобов'язань і терміново повернутися до їхнього повного виконання".

Конфлікт США та Ірану

Угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС.

Після того, як США в односторонньому порядку вийшли з угоди в травні 2018 року, Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань у рамках угоди. Вашингтон у відповідь посилив санкції щодо Тегерана.

Говорячи про зобов'язання європейської сторони в рамках угоди, Тегеран хоче домогтися, щоб Німеччина, Франція та Великобританія вжили заходів щодо захисту фінансової та нафтової галузі Ірану від санкцій США. Ці країни ЄС, а також Китай і Росія в ході конфлікту Ірану та США не раз наголошувати, що хочуть зберегти угоду щодо ядерної програми Ірану.