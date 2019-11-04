 В Ірані заявили про відновлення збагачення урану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2019

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Новини

В Ірані заявили про відновлення збагачення урану

В Ірані відновили збагачення урану на ядерному об'єкті Фордо. Це новий етап скорочення країною своїх зобов'язань в рамках ядерної угоди 2015 року.

Об'єкт зі збагачення урану Фордо в Ірані

Об'єкт зі збагачення урану Фордо в Ірані

Іран у четвер, 7 листопада, офіційно відновив експлуатацію на об'єкті зі збагачення урану Фордо. "Подачу газу в центрифуги і отримання збагаченого урану розпочато в перші хвилини четверга", - цитує агенція "Інтерфакс" іранські ЗМІ.

Йдеться про першу партію урану, отриманого після відновлення роботи об'єкта в рамках чергового етапу скорочення виконання Іраном зобов'язань щодо ядерної угоди. Роботи проводяться під наглядом експертів МАГАТЕ, відзначає агентство. Вони мають у найкоротший період відзвітувати про ситуацію у Фордо.

Напередодні представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді повідомив, що до 9 листопада іранські фахівці виведуть рівень збагачення урану на об'єкті в Фордо до 4,5 відсотка. Камальванді додав, що в Фордо знаходиться близько 2 тонн газу - гексафториду урану, і його запаси будуть поступово нарощуватися.

Рішення щодо відновлення експлуатації об'єкта у Фордо є четвертим кроком Ірану зі скорочення ядерних зобов'язань, заявив напередодні президент країни Хасан Роухані. Він зазначив, що четвертий етап скорочення зобов'язань Тегерана можна скасувати, як і три попередні, якщо решта учасників ядерної угоди "виконають свої зобов'язання".

Призупинення збагачення урану на секретній станції було одним із обмежень, на які Іран погодився в рамках ядерної програми у відповідь на скасування санкцій ООН.

DW.COM

Президент Ірану Хасан Роухані оголосив про нове скорочення зобов'язань своєї країни за ядерною угодою. За словами Роухані, Іран повернеться до її повноцінного виконання лише після скасування накладених на країну санкцій. (05.11.2019)

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Міжнародні реакції

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що Іран повинен скасувати рішення про відновлення збагачення урану, назвавши дії Тегерану "неприйнятними". "Ми закликаємо Іран скасувати всі кроки, зроблені з липня, і повернутися до повного виконання своїх зобов'язань", - цитує Мааса агенція AFP. Очільник МЗС ФРН запевнив, що "нашою метою є підтримка ядерної угоди".

У свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Іран ухвалив "серйозні" рішення, і відновлення збагачення урану було "глибокою зміною" попередньої позиції Тегерана. "Найближчими днями у мене будуть дискусії, зокрема, і з іранцями, і ми повинні спільно проаналізувати наслідки", - сказав Макрон під час поїздки до Пекіна.

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб тим часом заявив, що Лондон хоче просуватися "шляхом конструктивного міжнародного діалогу,  але Ірану потрібно дотримуватися взятих на себе зобов'язань і терміново повернутися до їхнього повного виконання".

Конфлікт США та Ірану

Угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС.

Після того, як США в односторонньому порядку вийшли з угоди в травні 2018 року, Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань у рамках угоди. Вашингтон у відповідь посилив санкції щодо Тегерана.

Говорячи про зобов'язання європейської сторони в рамках угоди, Тегеран хоче домогтися, щоб Німеччина, Франція та Великобританія вжили заходів щодо захисту фінансової та нафтової галузі Ірану від санкцій США. Ці країни ЄС, а також Китай і Росія в ході конфлікту Ірану та США не раз наголошувати, що хочуть зберегти угоду щодо ядерної програми Ірану. 

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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