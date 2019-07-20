В Ірані застерігають Великобританію від створення місії у Перські затоці

В Ірані застерегли Великобританію від створення європейської місії для забезпечення безпечного проходу кораблів у Перській затоці. Як заявив у неділю, 28 липня, речник іранського уряду Алі Рабіі, створення такої місії європейськими державами було б "ворожими сигналом", який є "провокативним" і лише "посилить напругу", повідомляє агенція Reuters.

Між тим, голова Мюнхенської міжнародної конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) закликав уряд Німеччини підтримати ідею Великобританії. "Не багато країн так залежать від свободи міжнародного судноплавства, як чемпіон світу з експорту Німеччина", - цитує політика газета Welt am Sonntag 28 липня. Саме тому, за словами Ішинґера, Німеччині не можна у цій ситуації "спостерігати з лави запасних".

Нова міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) не виключила можливості, що ФРН візьме участь у подібній місії.

Нагадаємо, 19 липня збройні сили Ірану затримали в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero за звинуваченням у порушенні правил міжнародного судноплавства. Реагуючи на цей інцидент, Великобританія заявила, що хоче створити європейську місію для забезпечення безпечного проходу кораблів у Перській затоці. Цю ініціативу вже підтримали Франція, Італія та Данія.

Крім того, 25 липня уряд Великобританії оголосив про те, що надаватиме кожному британському танкеру, що проходить через Ормузьку протоку, військовий ескорт.