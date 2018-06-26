В Ірані депутати вимагають урядових перестановок через фінансову кризу

На тлі глибокої фінансової кризи парламент Ірану вимагає від президента та уряду країни зміни економічної політики. У середу, 27 червня, 187 з 290 депутатів підписали відкритого листа до президента країни Хасана Роухані із закликом замінити членів уряду, які відповідають за економіку, передає егнція AFP.

"Незадовільна робота" економічних міністрів і посадовців вплинула на втрату довіри з боку населення до фінансової політики уряду, йдеться у листі. Президент повинен забезпечити кадрові перестановки у своєму уряді, в іншому випадку парламент сам прийме відповідні рішення, додали депутати.

За економічну політику в країні відповідають глава центрального банку, міністри фінансів та економіки, а також деякі віце-президенти та бізнес-консультанти. Іранський парламент має право звільняти міністрів та регулярно користується ним.

Унаслідок фінансової кризи іранський ріал втратив 50 відсотків своїй вартості лише за останні півроку. У понеділок, 25 червня, переважна більшість бізнесменів закривала свої магазини на всесвітньовідомому тегеранському базарі, протестуючи таким чином проти високої девальвації.

З лав прихильників жорсткого консервативного курсу та підконтрольної духовному лідеру Революційної гвардії лунають поодинокі заклики до відставки навіть президента. Утім, Хасан Рухані виключив відставку. "Якщо хтось вважає, що уряд під тиском піде у відставку, то він помиляється", - заявив він, передає агенція dpa.

Економічна ситуація погіршується через американські санкції, накладені проти Ірану після того, як США вийшли із ядерної угоди з країною. "Сьогодні ми повинні триматися разом і протистояти США ", - заявив Роухані.