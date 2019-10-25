В Іраку тривають антиурядові протести

В Іраку не вщухають антиурядові демонстрації. У суботу, 26 жовтня, натовп протестувальників намагався прорватися до урядового кварталу, який захищали численні загони поліції. Щоб розігнати натовп мітингарів, правоохоронці застосували сльозогінний газ, передає інформагенція dpa.

Так само цього дня сотні демонстрантів розмістили наметове містечко на центральній площі Тахрір, маючи намір протестувати й надалі. Попри активне застосування сльозогінного газу, правоохоронцям і силовикам не вдалося витіснити учасників антиурядових виступів з центральної площі іракської столиці, передає AFP.

У південній частині країни активісти так само закликали до акцій протесту попри запроваджену комендантську годину.

Силовики застосовували бойові набої - правозахисники

Тим часом стало відомо, що напередодні під час сутичок між демонстрантами та силовиками загинуло 42 особи. Більшість смертей зафіксовано під час заворушень у південній частині Іраку, населеній переважно шиїтами.

Ще близько 2,3 тисячі осіб отримали різноманітні поранення. Як повідомили в іракській комісії з питань захисту прав людини, найбільше поранених було під час заворушень у Багдаді.

Не виключено, що силовики застосували під час розгону демонстрацій в іракській столиці не лише гумові кулі проти демонстрантів, а й бойові набої, кажуть правозахисники.

Як повідомлялося, під час антиурядових виступів, що спалахнули на початку жовтня, загинуло 167 осіб, а понад шість тисяч людей отримали поранення.