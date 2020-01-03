В Іраку під час розгону демонстрації поранені десятки людей

Іракська поліція у неділю, 26 січня, розігнала антиурядову демонстрацію у місті Насірія. Внаслідок жорстких дій правоохоронців поранення отримали 73 людини, повідомляє агенція dpa з посиланням на медиків та свідків. Натомість за даними правоохоронців, постраждали лише 17 людей.

Сутички почались на головній площі Аль-Хабобі. Протестувальники палили шини, перекривали мости та дороги. Сили безпеки застосували проти мітингувальників сльозогінний газ та вогнепальну зброю. Напередодні під час сутичок в Насірії загинули троє протестувальників. Це сталось після того, як 24 січня впливовий шиїтський проповідник Муктада ас-Садр заявив про припинення підтримки протестного руху.

Протести відбуваються і в інших містах. В шиїтському місті Кербела на вулиці вийшли сотні студентів. Вони також встановлювали намети в центрі міста. Напередодні поліція в Багдаді демонтувала барикади біля головної площі Тахрір. Правоохоронці відкрили для руху транспорту заблоковані раніше дороги.

Протести в Іраку спалахнули у Багдаді у жовтні минулого року і поширилися на інші міста країни. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води. Також протестувальники вимагають перезавантаження влади, що утвердилася у країні після американської військової операції у 2003 році.

На думку прихильників протестного руху, чинний уряд просякнутий корупцією і не здатен подолати безробіття та надавати державні послуги належної якості. За даними правозахисників, загалом під час протестів у країні загинуло щонайменше 500 людей.