 В Іраку під час розгону демонстрації поранені десятки людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2020

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Новини

В Іраку під час розгону демонстрації поранені десятки людей

Поліція застосувала проти мітингарів у місті Насірія сльозогінний газ та вогнепальну зброю. Протести тривають і в інших містах. За різними даними, до 73 людей зазнали поранень.

Протести в Іраку тривають з жовтня 2019 року

Протести в Іраку тривають з жовтня 2019 року

Іракська поліція у неділю, 26 січня, розігнала антиурядову демонстрацію у місті Насірія. Внаслідок жорстких дій правоохоронців поранення отримали 73 людини, повідомляє агенція dpa з посиланням на медиків та свідків. Натомість за даними правоохоронців, постраждали лише 17 людей.

Сутички почались на головній площі Аль-Хабобі. Протестувальники палили шини, перекривали мости та дороги. Сили безпеки застосували проти мітингувальників сльозогінний газ та вогнепальну зброю. Напередодні під час сутичок в Насірії загинули троє протестувальників. Це сталось після того, як 24 січня впливовий шиїтський проповідник Муктада ас-Садр заявив про припинення підтримки протестного руху.

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У неділю спливає термін обрання нового прем'єр-міністра країни. У багатьох містах мітингарі блокують дороги та громадські будівлі. (22.12.2019)

Протести відбуваються і в інших містах. В шиїтському місті Кербела на вулиці вийшли сотні студентів. Вони також встановлювали намети в центрі міста. Напередодні поліція в Багдаді демонтувала барикади біля головної площі Тахрір. Правоохоронці відкрили для руху транспорту заблоковані раніше дороги. 

Протести в Іраку спалахнули у Багдаді у жовтні минулого року і поширилися на інші міста країни. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води. Також протестувальники вимагають перезавантаження влади, що утвердилася у країні після американської військової операції у 2003 році.

На думку прихильників протестного руху, чинний уряд просякнутий корупцією і не здатен подолати безробіття та надавати державні послуги належної якості. За даними правозахисників, загалом під час протестів у країні загинуло щонайменше 500 людей.

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