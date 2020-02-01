В Іраку протестують проти призначеного нового прем'єра

У столиці Іраку Багдаді та в містах на півдні країни демонстранти в неділю, 2 лютого, вийшли на вулиці, щоб заявити про свою незгоду з рішенням президента країни призначити новим прем'єром Іраку Мухаммада Тауфіка Аляуі.

Як зазначає агенція новин АР, така реакція не є несподіваною, бо демонстранти раніше наголошували, що не приймуть кандидата, обраного іракською владною елітою. До того ж Мухаммад Тауфік Аляуі раніше очолював міністерство зв'язку країни і є для протестувальників представником цієї еліти. Натомість демонстранти вимагають, щоб новим прем'єром став незалежний кандидат.

Утім, деякі учасники протестів висловлювали більш помірковані думки і заявили, що воліли б подивитися, чи виконає новий прем'єр анонсовані обіцянки, зокрема стосовно проведення дострокових виборів.

Окрім Багдада, протести відбулися також у провінціях Басра, Насирія та Кербела. У столиці країни на вулицях було особливо багато молоді - школярів та студентів.

Під час протесту проти призначення Аляуі новим прем'єром країни студенти розгорнули прапор Іраку

Впливовий проповідник закликає протестувальників до припинення блокади

Тим часом впливовий іракський шиїтський проповідник Муктада ас-Садр закликав своїх послідовників, які беруть участь у протестах, відновити "нормальне щоденне життя", розблокувати дороги та уможливити функціонування шкіл та місцевих органів влади. Раніше ас-Садр підтримав призначення Аляуі на посаду прем'єра.

Напередодні президент Іраку Бархам Саліх призначив Мухаммада Тауфіка Аляуі прем'єр-міністром країни. Аляуі має сформувати уряд упродовж місяця та керуватиме ним до проведення дострокових парламентських виборів. Новий прем'єр закликав протестувальників продовжувати виступи до задоволення їхніх вимог.

Нагадаємо, антиурядові протести в Іраку спалахнули в жовтні 2019 року та супроводжувалися спалахами насильства. За оцінками правозахисників, під час антиурядових виступів загинули понад 500 протестувальників. Учасники протестів виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води. Також вони вимагають перезавантаження влади.