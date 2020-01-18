 В Іраку обстріляли базу з військовими США: щонайменше троє загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2020

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Новини

В Іраку обстріляли базу з військовими США: щонайменше троє загиблих

У військову базу Таджі в центральному Іраку влучило від 10 до 15 ракет. Загинуло двоє американських військових та один британець, ще десятеро людей отримали поранення.

Американські військові на базі Таджі

Американські військові на базі Таджі

Унаслідок ракетного удару по американській військовій базі Таджі в центральному Іраку загинуло щонайменше троє людей. Серед них двоє американських військових та один громадянин Великобританії, повідомили американські чиновники. Ще десять людей були поранені.

За даними іракських військових, у базу влучило десять ракет типу "Катюша". Тим часом агенція Reuters з посиланням на джерела в американській армії, повідомило, що в базу влучило 15 ракет. Цю інформацію підтвердив речник американської армії в Іраку Майлс Каггінс.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цей обстріл. Неподалік від бази в районі Рашидія було знайдено вантажний автомобіль з ракетною платформою та трьома ракетами.

Останнім часом військові бази в Іраку з американськими військовими неодноразово обстрілювали. Це почалося після вбивства американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані 3 січня в Багдаді.

DW.COM

В Іраку ракетами обстріляли авіабазу та район, де розташоване посольство США

Кілька ракет випустили по так званій "зеленій зоні", де розташоване американське посольство в Багдаді. Також ракетного обстрілу зазнала військово-повітряна база, де дислокуються військові США. (04.01.2020)  

В Іраку ракетами обстріляли базу з американськими військовими

Розташована на північ від Багдада авіабаза Балад, де дислокуються військові США, зазнала ракетного обстрілу. На територію бази впало вісім ракет від систем залпового вогню. (12.01.2020)  

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