В Іраку обстріляли базу з військовими США: щонайменше троє загиблих

У військову базу Таджі в центральному Іраку влучило від 10 до 15 ракет. Загинуло двоє американських військових та один британець, ще десятеро людей отримали поранення.
Унаслідок ракетного удару по американській військовій базі Таджі в центральному Іраку загинуло щонайменше троє людей. Серед них двоє американських військових та один громадянин Великобританії, повідомили американські чиновники. Ще десять людей були поранені.
За даними іракських військових, у базу влучило десять ракет типу "Катюша". Тим часом агенція Reuters з посиланням на джерела в американській армії, повідомило, що в базу влучило 15 ракет. Цю інформацію підтвердив речник американської армії в Іраку Майлс Каггінс.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цей обстріл. Неподалік від бази в районі Рашидія було знайдено вантажний автомобіль з ракетною платформою та трьома ракетами.
Останнім часом військові бази в Іраку з американськими військовими неодноразово обстрілювали. Це почалося після вбивства американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані 3 січня в Багдаді.
Кілька ракет випустили по так званій "зеленій зоні", де розташоване американське посольство в Багдаді. Також ракетного обстрілу зазнала військово-повітряна база, де дислокуються військові США. (04.01.2020)