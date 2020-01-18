В Іраку обстріляли базу з військовими США: щонайменше троє загиблих

Унаслідок ракетного удару по американській військовій базі Таджі в центральному Іраку загинуло щонайменше троє людей. Серед них двоє американських військових та один громадянин Великобританії, повідомили американські чиновники. Ще десять людей були поранені.

За даними іракських військових, у базу влучило десять ракет типу "Катюша". Тим часом агенція Reuters з посиланням на джерела в американській армії, повідомило, що в базу влучило 15 ракет. Цю інформацію підтвердив речник американської армії в Іраку Майлс Каггінс.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цей обстріл. Неподалік від бази в районі Рашидія було знайдено вантажний автомобіль з ракетною платформою та трьома ракетами.

Останнім часом військові бази в Іраку з американськими військовими неодноразово обстрілювали. Це почалося після вбивства американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані 3 січня в Багдаді.