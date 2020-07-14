В Ізраїлі виступили проти паломництва хасидів до Умані цього року

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю виступило проти проведення традиційного паломництва хасидів до Умані для святкування іудейського свята Рош ха-Шана через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Про це у вівторок, 4 серпня, завив директор департаменту з міжнародних відносин МОЗ Ізраїлю Ашер Шальмон.

"Наша професійна позиція полягає в тому, що захід не слід дозволяти через зібрання 30 тисяч людей. Єдиний спосіб зупинити це - українські органи влади мають вжити належних заходів", - сказав він, передає ізраїльське видання Arutz Sheva.

Рабин: Україна дозволила приїзд 5 тисяч паломників

Як передає видання Тimes of Іsrael, раніше головний рабин України Яків Дов Блайх заявив, що український уряд дозволив принаймні п'яти тисячам осіб відвідати щорічне паломництво в Умані. Ця цифра може бути збільшена до восьми тисяч, але паломники мають носити маски в людних місцях і утримуватися від зібрань у понад 30 осіб.

DW спрямувала запит у міністерство закордонних справ України щодо дозволу або заборони в'їзду паломників до Умані, однак поки не отримала відповіді. У липні в українському МЗС вирішили, що через пандемію коронавірусу прибуття десятків тисяч паломників до міста Умані цього року неможливе.

У 2019 році для зустрічі 5780-го іудейського Нового року (Рош ха-Шана) в Умань прибули понад 30 тисяч паломників. Цього року Рош ха-Шана почнеться 18 вересня.