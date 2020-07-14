 В Ізраїлі виступили проти паломництва хасидів до Умані цього року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Ізраїлі виступили проти паломництва хасидів до Умані цього року

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Київ не дозволяти цьогорічне паломництво хасидів в Умань на свято Рош ха-Шана. Раніше рабин Яків Дов Блайх заявив, що пустять п'ять тисяч паломників.

Паломники в Умані

Паломники в Умані (архівне фото)

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю виступило проти проведення традиційного паломництва хасидів до Умані для святкування іудейського свята Рош ха-Шана через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Про це у вівторок, 4 серпня, завив директор департаменту з міжнародних відносин МОЗ Ізраїлю Ашер Шальмон.

"Наша професійна позиція полягає в тому, що захід не слід дозволяти через зібрання 30 тисяч людей. Єдиний спосіб зупинити це - українські органи влади мають вжити належних заходів", - сказав він, передає ізраїльське видання Arutz Sheva.

Рабин: Україна дозволила приїзд 5 тисяч паломників

Як передає видання Тimes of Іsrael, раніше головний рабин України Яків Дов Блайх заявив, що український уряд дозволив принаймні п'яти тисячам осіб відвідати щорічне паломництво в Умані. Ця цифра може бути збільшена до восьми тисяч, але паломники мають носити маски в людних місцях і утримуватися від зібрань у понад 30 осіб.

DW спрямувала запит у міністерство закордонних справ України щодо дозволу або заборони в'їзду паломників до Умані, однак поки не отримала відповіді. У липні в українському МЗС вирішили, що через пандемію коронавірусу прибуття десятків тисяч паломників до міста Умані цього року неможливе.

У 2019 році для зустрічі 5780-го іудейського Нового року (Рош ха-Шана) в Умань прибули понад 30 тисяч паломників. Цього року Рош ха-Шана почнеться 18 вересня.

DW.COM

МЗС України: Прибуття хасидів до Умані цього року є неможливим

У МЗС України дійшли до думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані цього року неможливе через епідемію COVID-19.  

Також за темою

Ukraine jüdisches Neujahrsfest Rosch Haschana in Uman

МЗС України: Прибуття хасидів до Умані цього року є неможливим 14.07.2020

У МЗС України дійшли до думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані цього року неможливе через епідемію COVID-19.

Реклама

Докладно

Нападник на філію банку в Києві вимагав спілкування з журналістами

Як журналісти ризикують стати поплічниками злочинців

Вдруге українці стали свідками утримання заручників зловмисниками, які вимагали уваги ЗМІ. До їхньої ролі є питання.  

Судно-трубоукладач академік Черський

В Берліні закликали уникнути ескалації навколо Nord Stream 2

У США немає причин для санкцій щодо "Північного потоку-2", вважає міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  