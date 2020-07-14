В Ізраїлі виступили проти паломництва хасидів до Умані цього року

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Київ не дозволяти цьогорічне паломництво хасидів в Умань на свято Рош ха-Шана. Раніше рабин Яків Дов Блайх заявив, що пустять п'ять тисяч паломників.
Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю виступило проти проведення традиційного паломництва хасидів до Умані для святкування іудейського свята Рош ха-Шана через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Про це у вівторок, 4 серпня, завив директор департаменту з міжнародних відносин МОЗ Ізраїлю Ашер Шальмон.
"Наша професійна позиція полягає в тому, що захід не слід дозволяти через зібрання 30 тисяч людей. Єдиний спосіб зупинити це - українські органи влади мають вжити належних заходів", - сказав він, передає ізраїльське видання Arutz Sheva.
Як передає видання Тimes of Іsrael, раніше головний рабин України Яків Дов Блайх заявив, що український уряд дозволив принаймні п'яти тисячам осіб відвідати щорічне паломництво в Умані. Ця цифра може бути збільшена до восьми тисяч, але паломники мають носити маски в людних місцях і утримуватися від зібрань у понад 30 осіб.
DW спрямувала запит у міністерство закордонних справ України щодо дозволу або заборони в'їзду паломників до Умані, однак поки не отримала відповіді. У липні в українському МЗС вирішили, що через пандемію коронавірусу прибуття десятків тисяч паломників до міста Умані цього року неможливе.
У 2019 році для зустрічі 5780-го іудейського Нового року (Рош ха-Шана) в Умань прибули понад 30 тисяч паломників. Цього року Рош ха-Шана почнеться 18 вересня.