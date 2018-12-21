В ЄС з 2021 року має зникнути одноразовий пластик

Європарламент у середу, 27 березня, схвалив законопроект, що передбачає заборону в ЄС одноразових пластикових виробів, як-от трубочок для пиття, пластикового посуду та ватних паличок. Це рішення підтримали 560 депутатів, проти проголосували 35.

Оскільки текст законопроекту вже був погоджений на переговорах між Європарламентом та представниками країн-членів у грудні 2018 року, очікують, що він буде швидко затверджений Європейською Радою. Заборона має набути чинності 2021 року.

Як заявив віце-голова Єврокомісії Франс Тіммерманс, Євросоюз не був найбільшим джерелом пластикового забруднення в світі, але цей захід може слугувати прикладом для інших країн. "Країни Азії дуже зацікавлені в тому, що ми робимо. Латиноамериканські країни теж", - зазначив він.

Окрім заборони на ті одноразові пластикові вироби, які можна замінити альтернативними, ЄС також заохочуватиме країни-члени скоротити використання пластикових пакувальних матеріалів та запровадити жорсткіші правила щодо ярликів.

Очікується, що до 2029 року 90 відсотків пластикових пляшок будуть збиратися для вторинної переробки, і вони будуть виготовлятися з використанням 25 відсотків вторинних матеріалів у 2025 році та 30 відсотків - у 2030 році.

За даними Єврокомісії, заборонені новими правилами одноразові вироби становлять 70 відсотків відходів, що потрапляють до океанів світу, становлячи загрозу для дикої природи та рибних ресурсів.