 В Єрусалимі в гей-параді взяли участь тисячі людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2018

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Новини

В Єрусалимі в гей-параді взяли участь тисячі людей

Цей парад став наймасовішим заходом ЛГБТ-спільноти в Ізраїлі. Сексуальні меншини, серед іншого, протестували проти поправок до закону про сурогатне материнство.

Israel - Palästina Gay Pride Jerusalem 2018 (Getty Images/AFP/G. Tibbon)

У гей-параді в Єрусалимі в четвер, 2 серпня, за даними організаторів, взяли участь десятки тисяч представників ЛГБТ-спільноти. Агенство АР повідомляє про 15 тисяч учасників. Організатори заявляють про наймасовіший такий захід в Ізраїлі. Охороняли акцію 2500 силовиків.

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Парад ЛГБТ-спільноти розганяли з застосуванням сльозогінного газу і гумових куль. Влада Стамбула пояснила заборону прайду з міркувань безпеки. (02.07.2018)

Тисячі людей у багатьох європейських столицях вийшли на марші на підтримку прав ЛГБТ-спільноти. Тим часом європарламентарі закликали українську владу підтримати аналогічний захід у Києві. (09.06.2018)

Влада дозволила при цьому дві контрдемонстрацій. Більше двохсот ортодоксальних рабинів раніше підписали лист, у якому назвали представників ЛГБТ-спільноти збоченцями. За повідомленням ізраїльського радіо, влада закликала близько 30 радикальних противників ЛГБТ залишатися за межами Єрусалима на час проведення гей-параду.

Одна з причин такої масової участі в гей-параді в Єрусалимі цього року - зміна ізраїльського закону про сурогатне материнство. У липні уряд Ізраїлю вирішив, що послугами сурогатних матерів надалі можуть користуватися не тільки бездітні гетеросексуальні пари, а й самотні жінки. При цьому на самотніх чоловіків це правило не поширюється. Гомосексуали вважають, що це дискримінація, оскільки держава позбавляє їх права на батьківство.

Організатор гей-параду в Єрусалимі - голова Jerusalem Open House Еран Глобус зазначив, що суперечки навколо поправок до закону про сурогатне материнство переросли в набагато більшу тему. Йдеться про принципове питання: "Чи стане Ізраїль країною, де всі люди, незалежно від приналежності до ЛГБТ, зможуть жити вільно і без дискримінації?" - наводить агентство dpa його слова.

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