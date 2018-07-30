В Єрусалимі в гей-параді взяли участь тисячі людей

У гей-параді в Єрусалимі в четвер, 2 серпня, за даними організаторів, взяли участь десятки тисяч представників ЛГБТ-спільноти. Агенство АР повідомляє про 15 тисяч учасників. Організатори заявляють про наймасовіший такий захід в Ізраїлі. Охороняли акцію 2500 силовиків.

Влада дозволила при цьому дві контрдемонстрацій. Більше двохсот ортодоксальних рабинів раніше підписали лист, у якому назвали представників ЛГБТ-спільноти збоченцями. За повідомленням ізраїльського радіо, влада закликала близько 30 радикальних противників ЛГБТ залишатися за межами Єрусалима на час проведення гей-параду.

Одна з причин такої масової участі в гей-параді в Єрусалимі цього року - зміна ізраїльського закону про сурогатне материнство. У липні уряд Ізраїлю вирішив, що послугами сурогатних матерів надалі можуть користуватися не тільки бездітні гетеросексуальні пари, а й самотні жінки. При цьому на самотніх чоловіків це правило не поширюється. Гомосексуали вважають, що це дискримінація, оскільки держава позбавляє їх права на батьківство.

Організатор гей-параду в Єрусалимі - голова Jerusalem Open House Еран Глобус зазначив, що суперечки навколо поправок до закону про сурогатне материнство переросли в набагато більшу тему. Йдеться про принципове питання: "Чи стане Ізраїль країною, де всі люди, незалежно від приналежності до ЛГБТ, зможуть жити вільно і без дискримінації?" - наводить агентство dpa його слова.