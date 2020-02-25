Європарламент закликав співробітників, які відвідували Італію, працювати з дому

Усі співробітники Європарламенту, які нещодавно відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романья і Венето, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею, не повинні приходити до парламенту ЄС і мають працювати з дому. Про це йдеться в електронному листі, відправленому співробітникам Європарламенту увечері понеділка, 24 лютого, повідомляє Reuters.

Співробітникам рекомендується перевіряти температуру двічі на день протягом 14 днів. Повернутися на роботу в офіс їм буде дозволено тільки після рішення лікаря.

Водночас у Єврокомісії повідомили, що поки не запроваджуватимуть обмежень на пересування або контролю на кордонах країн Шенгенської зони. Ця можливість може бути розглянута в рамках підготовки плану дій у надзвичайних ситуаціях.

Кількість жертв коронавірусу в Італії збільшується

За офіційними даними, в Італії померли семеро інфікованих коронавірусом людей, понад 260 - інфіковані. Про це заявив директор Агентства цивільного захисту країни Анджело Борреллі, повідомляє агенція dpa. За його словами, усі смертельні випадки стосуються літніх людей, більшість з яких мали також інші проблеми зі здоров'ям. Наприклад, жінка, яка померла в неділю, хворіла на рак.

Наразі Італія серед країн Європи найбільше постраждала від спалаху коронавірусу. Через різке зростання кількості випадків зараження на півночі країни 11 населених пунктів були переведені на режим карантину. Через це орієнтовно 52 тисяч осіб фактично виявилися відрізаними від зовнішнього світу. 25 лютого стало відомо про випадки зараження коронавірусом також на Сицилії та в Тоскані, повідомляє dpa. У Венеції через спалах коронавірусу скасували карнавал.