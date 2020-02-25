 Європарламент закликав співробітників, які відвідували Італію, працювати з дому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Європарламент закликав співробітників, які відвідували Італію, працювати з дому

Європарламент рекомендував своїм співробітникам "залишатися вдома в самоізоляції". Це стосується тих співробітників, які протягом останніх 14 днів перебували на півночі Італії - регіоні, де виявили спалах коронавірусу.

Спалах коронавірусу вплинув на роботу Європарламенту

У Європарламенті закликали не виходити на роботу співробітників, які нещодавно відвідували Італію

Усі співробітники Європарламенту, які нещодавно відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романья і Венето, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею, не повинні приходити до парламенту ЄС і мають працювати з дому. Про це йдеться в електронному листі, відправленому співробітникам Європарламенту увечері понеділка, 24 лютого, повідомляє Reuters.

Співробітникам рекомендується перевіряти температуру двічі на день протягом 14 днів. Повернутися на роботу в офіс їм буде дозволено тільки після рішення лікаря.

Водночас у Єврокомісії повідомили, що  поки не запроваджуватимуть обмежень на пересування або контролю на кордонах країн Шенгенської зони. Ця можливість може бути розглянута в рамках підготовки плану дій у надзвичайних ситуаціях.

Кількість жертв коронавірусу в Італії збільшується

За офіційними даними, в Італії померли семеро інфікованих коронавірусом людей, понад 260 - інфіковані. Про це заявив директор Агентства цивільного захисту країни Анджело Борреллі, повідомляє агенція dpa. За його словами, усі смертельні випадки стосуються літніх людей, більшість з яких мали також інші проблеми зі здоров'ям. Наприклад, жінка, яка померла в неділю, хворіла на рак.

Наразі Італія серед країн Європи найбільше постраждала від спалаху коронавірусу. Через різке зростання кількості випадків зараження на півночі країни 11 населених пунктів були переведені на режим карантину. Через це орієнтовно 52 тисяч осіб фактично виявилися відрізаними від зовнішнього світу. 25 лютого стало відомо про випадки зараження коронавірусом також на Сицилії та в Тоскані, повідомляє dpa. У Венеції через спалах коронавірусу скасували карнавал

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Поліцейський контроль на кордоні карантинної зони

    Близько 52 тисяч осіб, що проживають в 11 населених пунктах на півночі Італії, фактично виявилися відрізаними від зовнішнього світу через карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу. В'їзд в ці міста і виїзд з них можливі лише за спеціальним дозволом. Порушникам загрожує "кримінально-правова" відповідальність.

  • Коронавірус в Італії. Місто Кодоньо в регіоні Ломбардія

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Порожні вулиці

    Кодоньо - місто з 15-тисячним населенням в італійському регіоні Ломбардія. Через загрозу поширення коронавірусу усі його магазини і закусочні зараз закриті. Лише деякі жителі зважуються вийти на вулицю. Що стало причиною різкого зростання кількості заражених коронавірусом на півночі Італії, досі невідомо. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Кількість хворих стрімко зростає

    20 лютого діагноз коронавірусу підтвердився у 38-річного жителя міста Кодоньо. З того часу кількість хворих з його кола спілкування неухильно зростає. На даний момент батьки чоловіка (на фото) перебувають під наглядом лікарів. Проте він не є так званим "нульовим пацієнтом", з якого почалося поширення коронавірусу в регіоні.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Закупівля продуктів про запас

    Через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом у регіоні багато італійців почали закуповувати про запас продукти харчування і предмети першої необхідності. Ці люди чекають своєї черги, щоб зайти в супермаркет у місті Казальпустерленго. Покупців запускають туди групами по 40 осіб, щоб уникнути тисняви.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Високий попит на захисні маски

    Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Карнавал у Венеції

    Через епідемію коронавірусу в Венеції перервали традиційний карнавал, який мав тривати до 25 лютого. За даними на 24 лютого, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом. Шість осіб померли від небезпечної інфекції.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Показ мод в інтернеті

    Італійська столиця моди Мілан розташована лише за 60 кілометрів від міста Кодоньо. 18 лютого в Мілані почався знаменитий тиждень моди. Однак через епідемію коронавірусу модельному дому Джорджіо Армані довелося демонструвати свою нову колекцію в порожньому залі з трансляцією в інтернеті. Інші покази мод були скасовані.

  • Скасування футбольних матчів через коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Скасування футбольних матчів

    Усі спортивні заходи в областях Ломбардія і Венеція скасовані щонайменше до 1 березня. Таким чином італійська влада намагається запобігти або хоча б сповільнити подальше поширення коронавірусу. Крім іншого, на невизначений термін був перенесений матч чемпіонату Італії між міланським "Інтером" і командою "Сампдорія" з Генуї.

    Автор: Олена Гункель


 

DW.COM

Коли твій сусід - коронавірус: як живуть італійці на кордоні з карантинною зоною

Містечко Віттадоне на півночі Італії межує з "червоною зоною", в якій через коронавірус опинилося майже 50 тисяч осіб. Його жителі більше не цілуються при зустрічі й не потискають одне одному руки. Репортаж DW. (25.02.2020)  

Спалах коронавірусу в Італії: цілі міста на карантині (фотогалерея)

За поширенням нового коронавірусу Італія вийшла на перше місце в ЄС. Через різке зростання кількості випадків зараження на півночі країни 23 лютого 11 населених пунктів були переведені на режим карантину. (24.02.2020)  

В Італії померла третя людина, в якої виявили коронавірус

В Італії померла літня жінка, в якої виявили коронавірус. Утім, поки невідомо, чи став саме новий вірус причиною смерті. Тим часом Єврокомісія поки не бачить причин для паніки через ситуацію в Італії. (23.02.2020)  

Коронавірус поширився вже на 36 країн світу

У Китаї за добу зареєстрували 508 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом його виявили у 36 країнах. ВООЗ запевняє, що пік епідемії у Китаї минув. А Франція і В'єтнам повідомили про одужання більшості хворих. (25.02.2020)  

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

За поширенням нового коронавірусу Італія вийшла на перше місце в ЄС. Через різке зростання кількості випадків зараження на півночі країни 23 лютого 11 населених пунктів були переведені на режим карантину. (24.02.2020)  

Також за темою

Italien: Am Rande der roten Corona Virus Quarantäne-Zone in der Lombardei

Коли твій сусід - коронавірус: як живуть італійці на кордоні з карантинною зоною 25.02.2020

Містечко Віттадоне на півночі Італії межує з "червоною зоною", в якій через коронавірус опинилося майже 50 тисяч осіб. Його жителі більше не цілуються при зустрічі й не потискають одне одному руки. Репортаж DW.

Ukraine Boryspil International airport in Kiew

В аеропорту "Київ" досі не міряють температуру тіла пасажирів 25.02.2020

В аеропорту "Бориспіль" перевіряють лише рейси з Італії, в аеропорту "Київ" перевірки здоров'я пасажирів взагалі не проводяться.

Коронавірус в Італії: місцями паніка, але без бійок (25.02.2020) 25.02.2020

В Італії через спалах коронавірусу люди скуповують продукти і речі першої необхідності про запас. 52 тисячі людей на півночі Італії в 11 містах перебувають у зоні карантину. Щонайменше 283 людини вже заразилися коронавірусом в Італії. Це найбільша кількість інфікованих серед країн-членів ЄС.

Реклама

Докладно

China Coronavirus Symbolbild (Reuters/D. Ruvic)

Коронавірус: головне - виграти час

Що означатиме імовірна пандемія і чи дійсно коронавірус такий страшний, щоб панікувати?  

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі не вперше робить суперечливі заяви

Шеф Ryanair - за посилення контролю для чоловіків-мусульман

Заяву гендиректора Ryanair вжі різко розкритикували у Великобританії. Йому закидають ісламофобію.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  