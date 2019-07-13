 В Ємені внаслідок двох атак загинули десятки людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2019

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Новини

В Ємені внаслідок двох атак загинули десятки людей

Десятки людей загинули в єменському місті Аден внаслідок атак по поліцейському відділу та військовому табору. Відповідальність за останній напад взяли на себе повстанці-хусити.

Після ракетного удару поблизу міста Аден

Після ракетного удару поблизу міста Аден

Внаслідок двох атак у контрольованому урядовими військами єменському місті Аден у четвер, 1 серпня, загинули десятки людей. Перша сталася зранку, коли біля поліцейського відділку підірвався автомобіль, автобус та кілька мотоциклів. Внаслідок нападу загинуло щонайменше 11 людей, ще десятки отримали поранення, зокрема й цивільні, повідомив представник поліції, передає агенція AFP. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цей напад. У місцевих силах безпеки кажуть, що атаку скоїли бойовики-джихадисти.

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Другу атаку було скоєно під час параду у військовому таборі в 20 кілометрах від Адена. Повстанці-хусити завдали по ньому ударів за допомогою безпілотників та балістичних ракет. В результаті загинуло щонайменше 35 людей, ще близько 20 отримали поранення, інформує агенція dpa. Повідомляється, що серед загиблих кілька командирів. Повстанці-хусити підтвердили скоєння удару по силах, підтримуваних Об'єднаними Арабськими Еміратами, які входять до коаліції на чолі зі Саудівською Аравією.

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені між міжнародно визнаним урядом, який підтримує Саудівська Аравія та її союзники з арабського світу, та підтримуваними Іраном повстанцями-хуситами загострилося навесні 2015 року. Тоді коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. У громадянській війні в країні, за даними ООН, загинули чи поранені десятки тисяч людей. Кілька раундів мирних переговорів, включаючи домовленості, досягнуті в грудні 2018 року в Стокгольмі, не змогли покласти край конфлікту.

ООН називає ситуацію, що склалася в Ємені, однією з найгірших гуманітарних криз у світі. Загалом 24 мільйони людей - три чверті населення - потребують гуманітарної допомоги.

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