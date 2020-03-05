В Японії і МОК відкидають ідею Трампа перенести Олімпіаду

Підготовка до проведення літніх Олімпійських ігор цього року у Японії не припинятиметься навіть через пандемію нового коронавірусу. Про це японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю, 13 березня.

У розмові Абе розповів Трампу про зусилля Японії з підготовки до Олімпіади, повідомив речник японського уряду Йосіхіде Суга. За його словами, обидва лідери домовилися координувати свої дії для проведення ігор.

Трамп пропонує перенести Олімпіаду

Розмова Абе з Трампом відбулася на тлі його заяви про доцільність перенесення Олімпійських ігор через пандемію коронавірусу. У четвер, 12 березня, американський президент заявив журналістам у Білому домі, що не хоче дивитися на Олімпіаду, яка проходитиме за порожніх трибун, якщо глядачам не дозволять бути присутніми під час змагань.

Дональд Трамп каже, що не зможе дивитися на Олімпійські ігри з пустими трибунами

"Можливо, і це лише моя думка, можливо, вони перенесуть її (Олімпіаду. - Ред.) на рік", - пояснив Трамп.

Олімпійський комітет вірить в успіх

Втім, ця заява одразу зустріла спротив з боку Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та японського уряду. "Міжнародний олімпійський комітет та організатори у Токіо взагалі не розглядають скасування чи перенесення ігор", - заявила міністерка Японії у справах Олімпійських ігор Сеїко Хасімото у відповідь на слова Трампа. Також в четвер про свою впевненість в проведення Олімпіади у заплановані строки заявили у МОК.

Міністерка Японії у справах Олімпійських ігор Сеїко Хасімото каже, що все йде за планом

Олімпіада у Токіо має розпочатися 24 липня цього року. У ній мають взяти близько 11 тисяч атлетів.

Світовий спорт під тиском коронавірусу

Серед останніх найбільших спортивних заходів, які були скасовані через пандемію коронавірусу, належать Гран-прі Австралії автомобільних гонок "Формула-1" та один з найпрестижніших турнірів у світі гольфу The Players Championship.

Через коронавірус деякі зустрічі європейських футбольних турнірів проходять із пустими трибунами

Раніше про призупинення сезону щонайменше на 30 днів заявила американська Національна баскетбольна асоціація (НБА). Про призупинення ігор заявили також і у американській Національній хокейній лізі (НХЛ).

Через коронавірус низка футбольних зустрічей Ліги чемпіонів та Ліги Європи вже була проведена із порожніми трибунами та найближчим часом сезон євроліг може бути призупинений на декілька тижнів. А 17 березня Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) планує обговорити можливість перенести Чемпіонат Європи з футболу.