В Японії заарештували голову правління Nissan

У Японії в понеділок, 19 листопада, за підозрою в порушенні фінансового законодавства заарештували голову правління автомобільного концерну Nissan Карлоса Гона.

Цю інформацію, поширену на початку дня низкою ЗМІ, вдень 19 листопада підтвердили у концерні Nissan і пояснили, що кілька місяців тому отримали інформацію про зловживання голови правління компанії, за якою провели внутрішнє розслідування. З'ясувалось, що Гон "протягом багатьох років" спотворював інформацію про розмір своїх доходів з метою ухилення від сплати податків. Також концерн закидає Гону й інші зловживання, зокрема, використання капіталу фірми для приватних потреб.

Як повідомили у Nissan, дані, виявлені під час внутрішнього розслідування, були передані прокуратурі. Саме після допиту у відомстві правоохоронці й затримали Гона. За інформацією телекомпанії NHK, у приміщенні компанії Nissan в Йокогамі були проведені обшуки.

Тепер рада правління Nissan вирішуватиме питання про звільнення Гона з посади.

Карлос Гон народився у 1954 році в Бразилії, а вищу освіту отримував у Парижі. З 2001 до 2017 року Гон був президентом компанії Nissan. З 2005 року також є головою правління французького автовиробника Renault та очолює Альянс "Renault-Nissan-Mitsubishi". Акції компанії Renault після повідомлення про затримання Гона в Японії впали на біржі у Парижі на 12 процентних пунктів. У Японії біржа на той час уже закрилась.