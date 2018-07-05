В Японії внаслідок сильних злив загинули десятки людей

Надзвичайно затяжні зливи, що призвели до повеней в Японії, вже забрали життя понад 20 людей, повідомляє у суботу, 7 липня, агенція dpa з посиланням на дані місцевої влади. Тим часом японська телерадіокомпанія NHK повідомила про 46 загиблих. Ще понад 50 людей вважаються зниклими безвісти.

Сотні будинків пошкоджено, тисячі людей евакуйовано. Вулиці міст затопило, є повідомлення про зсуви ґрунту. У регіоні на заході Японії, який найбільше потерпає від злив, розташовані такі міста, як Хіросіма та Нагасакі. Дощі в регіоні тривають від 5 липня.

За даними уряду, в рятувальних роботах беруть участь 48 тисяч солдатів, поліцейських та співробітників пожежних служб, повідомляє AFP. 1,6 мільйона людей були змушені залишити свої домівки. Метеорологи прогнозують, що дощі триватимуть і впродовж наступних днів.