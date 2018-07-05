 В Японії внаслідок сильних злив загинули десятки людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2018

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Новини

В Японії внаслідок сильних злив загинули десятки людей

Негода в Японії забрала життя, за різними даними, від 20 до 46 людей. У країні тривають сильні зливи.

В Японії від наслідків сильних злив загинули десятки людей

В Японії від наслідків сильних злив загинули десятки людей

Надзвичайно затяжні зливи, що призвели до повеней в Японії, вже забрали життя понад 20 людей, повідомляє у суботу, 7 липня, агенція dpa з посиланням на дані місцевої влади. Тим часом японська телерадіокомпанія NHK повідомила про 46 загиблих. Ще понад 50 людей вважаються зниклими безвісти.

Сотні будинків пошкоджено, тисячі людей евакуйовано. Вулиці міст затопило, є повідомлення про зсуви ґрунту. У регіоні на заході Японії, який найбільше потерпає від злив, розташовані такі міста, як Хіросіма та Нагасакі. Дощі в регіоні тривають від 5 липня.

За даними уряду, в рятувальних роботах беруть участь 48 тисяч солдатів, поліцейських та співробітників пожежних служб, повідомляє AFP. 1,6 мільйона людей були змушені залишити свої домівки. Метеорологи прогнозують, що дощі триватимуть і впродовж наступних днів.

 

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