В уряді ФРН очікують від Росії надання Олегу Сенцову доступу до лікування

Росії слід невідкладно надати медичну допомогу ув'язненому українському режисеру Олегу Сенцову. До цього у п'ятницю, 27 липня, закликала уповноважена німецького уряду з прав людини і гуманітарної допомоги Бербель Кофлер (Bärbel Kofler). Уповноважена підтримала рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від 25 липня. ЄСПЛ у ньому вказав уряду Росії, що Сенцову необхідно надати лікування, а також попросив режисера припинити голодування.

"Я дуже сподіваюся, що російський уряд врахує рішення (ЄСПЛ. - Ред.) і невідкладно подбає про надання повноцінного доступу до медичної допомоги. Окрім того, я сподіваюся на швидке звільнення пана Сенцова та ув'язненого за тією ж справою пана Кольченка", - вказано в заяві Кофлер, яку поширила прес-служба німецького МЗС.

Рішення ЄСПЛ підкреслює всесторонню занепокоєність станом здоров'я Сенцова та щодо його життя, вказала уповноважена німецького уряду. Вона нагадала про те, що український режисер голодує з 14 травня.

Як відомо, Сенцова затримали у 2014 році в Сімферополі за звинуваченням у начебто підготовці терактів на півострові та створенні в Криму осередку забороненого в Росії "Правого сектора". У 2015 році російський суд засудив режисера до 20 років позбавлення волі.

Сенцова утримують у колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". У середині травня він оголосив голодування з вимогою звільнити "всіх українських політв'язнів", які перебувають у Росії.

Олександр Кольченко - фігурант "справи Сенцова", арештований у 2014 році в Криму. Суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі.

За ґратами в Росії перебувають понад 70 українських громадян, яких міжнародні правозахисні організації визнали політичними в'язнями. Берлін неодноразово критикував засудження Сенцова і Кольченка та закликав Росію їх звільнити.