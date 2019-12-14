 В уряді РФ розраховують добудувати ″Північний потік-2″ до кінця 2020 року | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.12.2019

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Економіка

В уряді РФ розраховують добудувати "Північний потік-2" до кінця 2020 року

Російський трубоукладач "Академік Черський", який можуть залучити до будівництва "Північного потоку-2", наразі перебуває на Далекому Сході. Його ще потрібно дообладнати для робіт у Балтійському морі.

Судно компанії Allseas, яке будувало Північний потік-2

Судно компанії Allseas, яке будувало "Північний потік-2"

У російському уряді розраховують, що газопровід "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію до кінця 2020 року. Про це у п'ятницю, 27 грудня, заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, повідомляє агентство новин "Інтерфакс".

Раніше передбачалося, що газопровід запустять до кінця 2019 року. На початку грудня компанія-оператор газогону визнала, що об'єкт не вдасться завершити у заплановані терміни й оцінювала затримку в добудові у кілька місяців. Утім, запроваджені Сполученими Штатами Америки стосовно проєкту санкції значно ускладнили процес добудови газогону. Дном Балтійського моря залишилося прокласти лише 160 кілометрів трубопроводу з загальної протяжності у 2460 кілометрів. Однак після запровадження санкцій 20 грудня швейцарська компанія Allseas спочатку призупинила укладання труб "Північного потоку-2", а після консультацій з юристами покинула місце робіт.

DW.COM

США запровадили санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві російських газогонів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Ці компанії вже припиняють свою роботу. (21.12.2019)

Володимир Путін запевнив російських бізнесменів у тому, що РФ має судно-трубоукладач для добудови "Північного потоку-2". (26.12.2019)

Штрафні заходи США проти фірм-учасниць реалізації газопроводного проєкту викликали обурення в Німеччині. Однак про санкції у відповідь у німецькому уряді не говорять. (23.12.2019)

27 грудня Державний департамент США наголосив, що компанії-підрядники проєкту повинні до 20 січня завершити усі роботи, в іншому разі на них чекають американські санкції.

За словами Олександра Новака, зараз розглядають можливість добудови газогону судном "Академік Черський", яке нині перебуває на Далекому Сході. Як зауважив російський міністр, додаткова підготовка, дообладнання судна займе "деякий час".

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив про те, що у РФ "є трубоукладач", який дозволить завершити будівництво газопроводу. За даними видання "Коммерсант", Путін під час зустрічі із російськими бізнесменами зазначив, що у запровадженні американських санкцій проти "Північного потоку-2" немає нічого критичного, - це лише затримає завершення проєкту на "кілька місяців".

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потрапили судна, що займаються прокладанням труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають стосунок до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд до США. Крім того, будь-які активи цих компаній, що перебувають на території США, будуть заморожені.

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Санкції США проти "Північного потоку-2": як відреагували в Берліні (23.12.2019)

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