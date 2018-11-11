 В уряді Великобританії почались відставки через Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2018

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Новини

В уряді Великобританії почались відставки через Brexit

З досягнутою угодою про Brexit не погодились профільний міністр з цього питання Домінік Рааб та статс-секретар у справах Північної Ірландії Шайлеш Вара, які повідомили про відставку.

Міністр з питань Brexit Домінік Рааб подав у відставку

Міністр з питань Brexit Домінік Рааб подав у відставку

У британському уряді почались відставки через угоду щодо Brexit, досягнуту напередодні представниками Брюсселя і Лондона. Зокрема, із запропонованим планом не погодився міністр з питань виходу Великобританії з Євросоюзу Домінік Рааб, який вранці у четвер, 15 листопада, подав у відставку. "Із жалем говорю, що після вчорашнього засідання кабінету щодо угоди про Brexit я повинен піти у відставку", - йдеться у його заяві, яку він оприлюднив у Twitter. Рааб зазначив, що план прем'єр-міністерки Терези Мей про вихід Великобританії з Євросоюзу загрожує цілісності Сполученого Королівства.

З огляду на відставку Рааба, Лейбористська партія заявила, що Тереза Мей не має права залишатися при владі. "Уряд розвалюється на наших очах, коли вдруге секретар щодо Brexit відмовився підтримати план прем'єр-міністерки про Brexit. У Терези Мей не залишилось влади, і вона явно не в змозі заключити угоду про Brexit, яка б мала підтримку її кабінету, не кажучи вже про парламент і народ нашої країни", - заявив член партії Джон Тріккет, передає агенція Reuters.  

Також про свою відставку оголосив статс-секретар у справах Північної Ірландії Шайлеш Вара. У листі до Терези Мей він зазначив, що не може підтримати документ, який був узгоджений з Європейським Союзом. "Ми горда нація, і це сумний день, коли ми маємо дотримуватись правил інших країн, які показали, що в глибині душі не мають інтересу. Ми можемо і повинні зробити краще, ніж є", - заявив він, передає агенція Reuters. Вара зазначив, що Мей зустрінеться з опором у парламенті щодо досягнутої угоди. За даними видання The Guardian, загалом проти угоди щодо Brexit витупили 11 міністрів уряду.   

 

Тим часом міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені зазначив, що угода про Brexit була досягнута лише на папері. "Це лише угода на столі, давайте просто будемо чесними… Вона (Тереза Мей - Ред.) зараз протистоятиме людям з дуже різким вибором: це те, як виглядає Brexit", - заявив він в ефірі ірландської радіостанції RTE. 

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Засідання уряду тривало понад п'ять годин, після чого Тереза Мей заявила про підтримку кабінетом міністрів проекту угоди про Brexit. У Брюсселі кажуть про "значний крок" до впорядкованого виходу Великобританії з ЄС. (14.11.2018)

Лідери країн Євросоюзу зустрінуться 25 листопада у Брюсселі для обговорення узгодженого з Лондоном проекту договору про Brexit, повідомив Дональд Туск. (15.11.2018)

Як повідомлялось, ввечері 14 листопада Тереза Мей заявила, що міністри її кабінету підтримали чорновий варіант угоди про вихід королівства зі складу Євросоюзу. Своєю чергою, головний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє повідомив, що у проекті угоди вдалося уникнути "жорсткого" кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Це питання спробують врегулювати під час 21-місячного перехідного періоду.

Якщо ж розв'язання проблеми кордону не знайдуть, то перехідний період можуть продовжити, або ж набуде чинності сценарій, за якого все Сполучене Королівство залишиться у митному союзі з ЄС. Проект угоди щодо Brexit обговорять 25 листопада на позачерговому саміті ЄС у Брюсселі, повідомив голова Європейської Ради Дональд Туск.

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