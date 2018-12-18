В УПЦ МП обіцяють відстоювати свою назву та бояться захоплення храмів

В Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) заявили, що будуть боротися проти рішення Верховної Ради, яке зобов'язує УПЦ МП зазначити в назві приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).

Речник УПЦ МП Василь Анісімов у четвер, 20 грудня, назвав таке рішення "втручанням держави у справи церкви" та порушенням Конституції, повідомляє агенція "Інтеракс". Анісімов переконаний, що держава не має права такого робити. "Українська православна церква буде боротися усіма правовими способами" проти цього рішення, наголосив речник УПЦ МП.

У свою чергу секретар відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП протоієрей Ігор Якимчук вважає, що закон "націлений на розпалювання міжконфесійного протистояння в країні та призведе до нестабільності в українському суспільстві". Він називає закон "дискримінаційним" та таким, що не відповідає праву на свободу віросповідання. Також в УПЦ МП висловили побоювання, бо ухвалений закон покликаний створити умови для захоплення їхніх храмів.

Про намір боротися у парламенті та судах проти нового закону Верховної Ради заявила і у політичному об'єднанні "Опозиційна платформа - За життя". У заяві політичної сили, поширеній у четвер її прес-службою, наголошується, що український парламент не врахував думку прихожан УПЦ МП та здійснив "антиконституційне втручання у питання релігії".

Між тим голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що вже підписав та направив на підпис президенту ухвалений раніше цього дня закон, який зобов'язує УПЦ МП вказувати приналежність до РПЦ.

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