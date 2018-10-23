 В Умань на святкування Рош Гашана приїхали понад 20 тисяч хасидів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2019

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Новини

В Умань на святкування Рош Гашана приїхали понад 20 тисяч хасидів

На святкування юдейського Нового року до Умані приїхали десятки тисяч хасидів. В поліції повідомили, що поки грубих порушень порядку не зафіксовано.

Хасиди святкують Рош Гашана в Умані (архівне фото)

Хасиди святкують Рош Гашана в Умані (архівне фото)

Понад 20 тисяч паломників із восьми країн світу прибули до Умані на святкування юдейського Нового року Рош Гашана. Про це у суботу, 28 вересня, повідомила поліція Черкаської області. За даними Державної прикордонної служби України, свято відвідують близько 25 тисяч хасидів. Серед них понад 1,6 тисячі дітей.

В поліції зазначили, що на даний час грубих порушень громадського порядку не зафіксовано. Щодоби громадський порядок і безпеку громадян в місцях паломництва забезпечують понад 500 співробітників поліції України і 20 співробітників поліції Ізраїлю.

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Десятки тисяч паломників-хасидів прибули в Україну на святкування юдейського Нового року, повідомляє Державна прикордонна служба. В посольстві Ізраїлю очікують прибуття в Україну від 50 до 80 тисяч прочан. (09.09.2018)

Невелика радикальна група брацлавських хасидів виступила із закликом до прочан, які вирушають до Умані, вбирати паранджу, аби не потрапити під чари українських жінок. На заклик відгукнулися сотні пілігримів. (09.09.2010)

За поточний тиждень поліція зареєструвала вісім кримінальних правопорушень, вчинених на території паломництва, серед яких - крадіжка, грабіж, незаконне поводження зі зброєю та незаконне зберігання наркотичних засобів. З 6 вересня через кордон не пропущено вісьмох громадян Ізраїлю з різних причин, зокрема через відсутність необхідних документів і заборони на в'їзд в Україну під час попереднього візиту.

З 29 вересня по 1 жовтня євреї по всьому світу святкуватимуть 5780-й Новий рік за юдейським календарем. В Умань на  святкування Рош Гашана  до могили цадика Рабі Нахмана щороку приїжджає кілька десятків тисяч хасидів.

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Десятки тисяч паломників-хасидів прибули в Україну на святкування юдейського Нового року, повідомляє Державна прикордонна служба. В посольстві Ізраїлю очікують прибуття в Україну від 50 до 80 тисяч прочан.

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