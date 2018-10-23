В Умань на святкування Рош Гашана приїхали понад 20 тисяч хасидів

Понад 20 тисяч паломників із восьми країн світу прибули до Умані на святкування юдейського Нового року Рош Гашана. Про це у суботу, 28 вересня, повідомила поліція Черкаської області. За даними Державної прикордонної служби України, свято відвідують близько 25 тисяч хасидів. Серед них понад 1,6 тисячі дітей.

В поліції зазначили, що на даний час грубих порушень громадського порядку не зафіксовано. Щодоби громадський порядок і безпеку громадян в місцях паломництва забезпечують понад 500 співробітників поліції України і 20 співробітників поліції Ізраїлю.

За поточний тиждень поліція зареєструвала вісім кримінальних правопорушень, вчинених на території паломництва, серед яких - крадіжка, грабіж, незаконне поводження зі зброєю та незаконне зберігання наркотичних засобів. З 6 вересня через кордон не пропущено вісьмох громадян Ізраїлю з різних причин, зокрема через відсутність необхідних документів і заборони на в'їзд в Україну під час попереднього візиту.

З 29 вересня по 1 жовтня євреї по всьому світу святкуватимуть 5780-й Новий рік за юдейським календарем. В Умань на святкування Рош Гашана до могили цадика Рабі Нахмана щороку приїжджає кілька десятків тисяч хасидів.