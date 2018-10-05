 В Україні розпочинається весняний призов на строкову службу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Україні розпочинається весняний призов на строкову службу

У квітні розпочинається призов на строкову військову службу в Україні. Весняний призов триватиме до червня.

В Україні розпочинається весняний призов

В Україні розпочинається весняний призов

Призов на строкову військову службу в Україні триватиме з квітня по червень, повідомляє у понеділок, 1 квітня, агенція "Інтерфакс-Україна". Як визначено указом президента від 30 січня 2019 року, призиватимуть придатних за станом здоров'я громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, і старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочення від призову.

Кабінет міністрів України розпорядженням від 27 березня визначив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу. Так, у квітні-червні до Збройних сил України та інших військових формувань відправлять 18 тисяч 752 людини, з них до Збройних сил - дев'ять тисяч осіб, до Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб, до Державної прикордонної служби України - чотири тисячі осіб, до Національної гвардії України - п'ять тисяч 152 особи.

Нагадаємо, під час осіннього призову восени 2018 року загальна кількість осіб, яких планувалося призвати на строкову службу, складала 17 960 осіб.

Дивитись відео 05:02

Фактчек DW: Чи дійсно в Україні створено нову армію? (20.03.2019)

 

DW.COM

Уповноважений Бундестагу: німецькій армії бракує техніки та персоналу

Уповноважений Бундестагу Ганс-Петер Бартельс розкритикував кадрову політику Бундесверу. Він звернув увагу на те, що німецька армія перетворилася на "бюрократичного монстра". (30.01.2019)  

На Сході України 35 тисяч бойовиків - Порошенко

На засіданні Генеральної асамблеї ООН український президент Петро Порошенко також розповів, скільки російських військових і техніки перебувають у анексованому Криму. (20.02.2019)  

Україна провела бойові стрільби з ЗРК біля Криму - РНБО

Стрільби у Херсонській області провели з ЗРК С-125, "Куб", "Рокач" та "Тор". РНБО звітує про розширення бойових можливостей комплексів. (22.02.2019)  

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: Чи дійсно в Україні створено нову армію? (20.03.2019)  

Також за темою

Ukraine Kiew Parade zum Unabhängigkeitstag

Осінній призов в Україні: чому кількість призовників збільшили до 18 тисяч? 05.10.2018

Цієї осені кількість призовників в Україні вирішили збільшити одразу на чотири тисячі. Але експерти заспокоюють - латати "дірки" на фронті ними не будуть.

Ukraine Vorbereitungen für die große Parade am 25. Unabhängigkeitstag

В Україні стартував осінній призов на строкову службу 01.10.2018

Протягом наступних трьох місяців в Україні триватиме осінній призов на строкову службу. Загалом на неї планується залучити майже 18 тисяч осіб.

USA Pentagon Washington

Пентагон: Україні виділять ще 200 мільйонів доларів 21.07.2018

Додаткова грошова допомога з боку американського оборонного відомства має піти на придбання військового обладнання та вишкіл військовослужбовців й силовиків.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський

Вибори-2019: третина України обрала експеримент

Тріумф Зеленського, ляпас Порошенку і дежа-вю Тимошенко. Що далі? Підсумки виборів президента України.  

Колишній словацький віце-прем’єр Іван Міклош з 2016 року консультує український уряд щодо реформ

Радник уряду Іван Міклош: Стара система захищається

Досягнення і провали діючої влади: інтерв'ю DW з головою групи радників прем'єр-міністра України Іваном Міклошем.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  