В Україні розпочинається весняний призов на строкову службу

Призов на строкову військову службу в Україні триватиме з квітня по червень, повідомляє у понеділок, 1 квітня, агенція "Інтерфакс-Україна". Як визначено указом президента від 30 січня 2019 року, призиватимуть придатних за станом здоров'я громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, і старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочення від призову.

Кабінет міністрів України розпорядженням від 27 березня визначив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу. Так, у квітні-червні до Збройних сил України та інших військових формувань відправлять 18 тисяч 752 людини, з них до Збройних сил - дев'ять тисяч осіб, до Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб, до Державної прикордонної служби України - чотири тисячі осіб, до Національної гвардії України - п'ять тисяч 152 особи.

Нагадаємо, під час осіннього призову восени 2018 року загальна кількість осіб, яких планувалося призвати на строкову службу, складала 17 960 осіб.