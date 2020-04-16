В Україні підтверджено 5 449 випадків COVID-19

В Україні станом на ранок неділі, 19 квітня, офіційно підтверджено 5 449 випадків інфікування коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19. Приріст за добу становить 343, повідомив на Facebook Центр громадського здоров’я України в неділю, 19 квітня.

Від початку епідемії в Україні найбільше випадків зараження зафіксували в Чернівецькій області (889), Києві (801), на Івано-Франківщині (480), Тернопільщині (390) й Вінниччині (330).

На амбулаторному лікуванні нині перебувають 3 617 пацієнтів (серед них 273 дитини). Усього госпіталізовано 1 832 особи (із них 85 дітей).

Від ускладнень хвороби COVID-19 в Україні померла 141 людина. 86 відсоткам померлих було більше 50 років.

347 пацієнтів одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило в них вірусу в організмі. Усього в Україні провели понад 57 тисяч тестів на коронавірус методом ПЛР.

Понад 100 тисяч жертв коронавірусу в Європі

Увечері 18 квітня число померлих від наслідків хвороби COVID-19 в Європі перевищило 100 тисяч. Про це повідомила інформагенція AFP, яка провела підрахунки на основі офіційних даних з різних країн.

У Європі найбільшу кількість жертв хвороби, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, зареєстровано в Італії (понад 23 тисячі) й Іспанії (понад 20 тисяч). У всьому світі найбільше смертей від наслідків COVID-19 зареєстровано у США (більш ніж 39 тисяч жертв хвороби за даними Університету імені Джонса Хопкінса).

Загальна кількість інфікованих коронавірусом людей у світі днями перевищила два мільйони. Експерти вважають, що справжня кількість випадків набагато більша, оскільки багатьом країнам бракує тестів і ресурсів для проведення досліджень.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Заражені дверні ручки Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Обережно в їдальні! Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Чи варто боятися імпортних товарів? Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Посилка з вірусами Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Що робити з домашніми улюбленцями? Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Невже й городина небезпечна? Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Морозу вірус не боїться Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Тримайтеся осторонь дичини! У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто. Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков

