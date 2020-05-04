В Україні послабили деякі карантинні обмеження

В Україні в понеділок, 11 травня, були послаблені деякі карантинні обмеження, запроваджені 12 березня. Зокрема відновлюють роботу розташовані в окремих приміщеннях крамниці, підприємства оптової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, підприємства побутового обслуговування населення.

Також з понеділка відкрилися парки, сквери, зони відпочинку; перукарні та салони краси, манікюрні салони (за умови дотримання певних умов); літні майданчики кав'ярень та ресторанів просто неба. Об'єкти громадського харчування зможуть працювати на виніс.

Знову запрацюють музеї та бібліотеки; стоматологічні клініки; адвокати, аудитори, нотаріуси. Дозволено проводити тренування командних видів спорту для професійних команд.

На Львівщині карантин послаблять лише 15 травня

Водночас Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відстрочила послаблення карантину, яке було заплановане на 11 травня по всій Україні. Це рішення комісія аргументувала тим, що після короткого спаду в Україні зросла кількість нових випадків COVID-19 за добу.

"Враховуючи збільшення кількості хворих, а також летальні випадки від коронавірусу в області, комісія зобов'язує продовжити карантин до 15 травня. Отже, ті пільги, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15", - сказав заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Тарас Грень.

Шмигаль нагадує, що коронавірус не зник

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 10 травня заявив, що у зв'язку з пандемією COVID-19 українцям необхідно навчитися жити і працювати в нових умовах для якнайшвидшого настання наступного етапу послаблень карантину.

"Ослаблення карантину не означає, що коронавірусу більше немає або він став менш небезпечним. Ми повинні навчитися жити і працювати в нових умовах. Це ключова умова, за якої карантин не буде посилено, а наступний етап послаблень настане швидше", - написав урядовець на своїй Facebook-сторінці.

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