 В Україні обрали нового голову Конституційного суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2019

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Новини

В Україні обрали нового голову Конституційного суду

Головою Конституційного суду України обрано Олександра Тупицького. Заступником голови КСУ став Сергій Головатий.

Конституційний суд України (фото з архіву)

Конституційний суд України (фото з архіву)

В Україні обрали голову та заступника голови Конституційного суду України (КСУ). На спеціальному пленарному засіданні КСУ в вівторок, 17 вересня, головою суду обрано Олександра Тупицького. Про це повідомляється на сайті КСУ.

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Судді Конституційного суду України висловили недовіру очільнику суду Станіславу Шевчуку та обрали новою головою суду Наталю Шапталу. Шевчук звинуватив у своєму звільненні президента України Петра Порошенка. (14.05.2019)

Голову КСУ обирають таємним голосуванням на спеціальному пленарному засіданні суду на один трирічний термін. Раніше цього ж дня КСУ звільнив Наталю Шапталу з посади судді Конституційного суду України на підставі її заяви про відставку.

Олександра Тупицького призначили суддею КСУ у травні 2013 року за квотою тодішнього президента України Віктора Януковича. Раніше Тупицький працював головою Куйбишевського райсуду Донецька, головою Львівського апеляційного госпсуду та головою Дніпропетровського апеляційного господарського суду, повідомляє видання "Українська правда".

Заступником голови КСУ обрали Сергія Головатого. На цю посаду обирають за пропозицією голови суду на один трирічний термін шляхом таємного голосування. Сергія Головатого призначили суддею КСУ в лютому 2018 року за квотою президента України.

Нагадаємо, що в травні Конституційний суд України звільнив свого попереднього голову Станіслава Шевчука.

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