В Україні невакцинованим дітям не можна відвідувати дитсадочки

В Україні Верховний суд підтвердив, що вакцинація є обов'язковою, а невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячі садочки. Про це з посиланням на рішення вищого органу судової влади України повідомило міністерство охорони здоров'я у четвер, 30 травня.

У постанові Верховного суду зазначається, що держава має забезпечити дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільну освіту та інтересами інших дітей. Коли індивідуальний інтерес протиставляється загальному інтересу суспільства, загальне благо на безпеку та охорону здоров'я має перевагу, йдеться у повідомленні. З огляду на рішення вищої судової інстанції пояснюється, що батьки можуть обирати форму навчання дитини, але держава встановлює певні правила реалізації такого права, щоби враховувались не лише права дитини на дошкільну освіту, а й забезпечувалась безпека та здоров'я всіх дітей.

Згадане рішення Верховного суду є остаточним у справі, яка розглядається українськими судами з 2016 року, та не підлягає оскарженню. Тоді до суду в Хмельницькій області звернулася матір, чию невакциновану дитину відмовилися приймати до садочка. Жінка вбачала в цьому порушення права свого сина на освіту, а щеплення не робила "через недовіру до вакцин".

У МОЗ зазначають, що вакцинація є питанням національної безпеки. Лише щеплення може захистити від смертельно небезпечних хвороб. Так званий колективний імунітет, коли від певної хвороби вакциновані щонайменше 95 відсотків населення, створює своєрідний щит: захищає від хвороби людей, які не можуть вакцинуватись з медичних причин, зупиняє розповсюдження вірусів і зупиняє спалахи. "Внаслідок відсутності колективного імунітету, років недовіри до вакцинації нині маємо масштабний спалах кору: з початку спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більше 100 тисяч людей, 38 з яких померли", - повідомили в українському МОЗ.

У відомстві також пояснили, що в Україні є всі вакцини, необхідні для обов’язкової вакцинації згідно з Календарем щеплень. Усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США: станом на 23 травня в Україні було 862 580 доз.