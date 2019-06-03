В Україні настав "день тиші" перед парламентськими виборами

В Україні в суботу, 20 липня, настав "день тиші" перед проведенням позачергових виборів до Верховної Ради, які відбудуться у неділю, 21 липня.

Відповідно до ч.2 ст. 57 закону про вибори народних депутатів України, передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування. Згідно з ч.3 ст. 57 закону, передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день голосування заборонена.

Під передвиборною агітацією мається на увазі будь-яка діяльність із метою спонукання виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата в депутати чи партію.

Зокрема забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партії, кандидатів в депутати. Крім того, заборонено поширення агітаційних матеріалів та публічні оголошення про підтримку партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших громадських заходів.

Водночас до передвиборної агітації не належать офіційні повідомлення про дії кандидатів, які працюють в органах державної влади або місцевого самоврядування, пов'язані з виконанням ними посадових повноважень, якщо вони не містять коментарів агітаційного характеру про їхні дії як кандидата.

В Україні позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. У них беруть участь 22 партії та більше п'яти тисяч кандидатів.

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