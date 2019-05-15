 В Україні набули чинності спецмита майже на всі товари з Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2019

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Новини

В Україні набули чинності спецмита майже на всі товари з Росії

Спецмита діятимуть з 1 серпня на всю російську продукцію, окрім деяких товарів чутливого імпорту. В Росії заявляють, що ці заходи не матимуть великого ефекту.

Український уряд запровадив спецмита на майже всі товари з Росії

Український уряд запровадив спецмита на майже всі товари з Росії

Український уряд з четверга, 1 серпня, запровадив спеціальні мита на товари з Росії, які будуть стягуватися незалежно від інших зборів. Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив ще 15 травня.

Згідно з повідомленням міністерства економічного розвитку і торгівлі, мита запроваджені майже на всі російські товари. Винятком міністр Степан Кубів тоді назвав лише товари чутливого імпорту, такі як вугілля, кокс, бензин, скраплений газ і фармацевтичну продукцію. Однак у липні український уряд своїм рішенням додатково запровадив спеціальні мита на дизельне паливо, що постачається трубопровідним транспортом, а також на низку видів скрапленого газу. Ці збори також стягуватимуться з 1 серпня і будуть підвищені з 1 жовтня. Зокрема, спецмито на скраплений газ з серпня становитиме 3,75 відсотка й зросте до 4 відсотків з жовтня. Додаткові збори на дизель встановлені на рівні 1,75 відсотка з 1 серпня та 3 відсотки - з жовтня.

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З 1 червня почали діяти обмеження на постачання до України російського вугілля та нафтопродуктів. Для експорту деяких видів товарів необхідні дозволи від російського міністерства економічного розвитку. (01.06.2019)

Український уряд вніс до переліку заборонених до ввезення з Росії товарів цемент і фанеру. Також Україна запровадить з 1 серпня спецмито на низку російських товарів. (15.05.2019)

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, сплачені суми спецмита спрямовуватимуться до спецфонду державного бюджету і використовуватимуться для фінансування заходів імпортозаміщення. Планується, що додаткові надходження від сплати цих спецмит до держбюджету у другому півріччі 2019 року становитимуть близько 3,7 мільярда гривень.

У Росії вважають, що ці заходи не матимуть великого ефекту. "Сумніваюся, що запровадження нових санкцій України завдасть серйозних економічних збитків", - заявив у травні голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, цитує агенція "Інтерфакс".

Українські заходи є дзеркальними щодо економічних санкцій Росії проти України. У грудні минулого року Росія заборонила імпорт з України сільськогосподарської продукції, промислових товарів, сировини і продовольства.

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