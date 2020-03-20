 В Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 41 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2020

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Новини

В Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 41

Десять нових випадків зараження коронавірусом виявлено в Чернівецькій області, загалом в Україні інфікована 41 особа. Міністерство охорони здоров'я хоче залучити до боротьби з епідемією старшокурсників медуніверситетів.

В Україні зростає кількість інфікованих коронавірусом

В Україні зростає кількість інфікованих коронавірусом

В Україні станом на вечір п'ятниці, 20 березня, зафіксовано 41 випадок інфікування коронавірусом, що викликає захворювання COVID-19. Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства охорони здоров'я, передає агентство "Українські Новини". Десять нових випадків зафіксовано в Чернівецькій області. Також по одному новому випадку підтверджено в Київській і в Тернопільській областях.

Наразі в Україні від хвороби, спричиненої коронавірусом, померло троє людей. Тим часом пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже одужав. В Італії ж від коронавірусу померла вже третя громадянка України, повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, передає видання hromadske. Зокрема, а провінції Бергамо померло двоє українок і ще одна - в Брешії.

Тим часом міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість залучення студентів старших курсів медуніверситетів і лікарів-інтернів до заходів із боротьби з коронавірусом. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Зараз відпрацьовуємо, щоб залучити додатково для посилення медиків студентів 5-6 курсів, а також інтернів, які зараз перебувають на карантині, і ми будемо вживати заходів для того, щоб залучити їх для допомоги лікарям. І саме наші превентивні заходи дадуть нам можливість надати допомогу тим групам, які найбільше її потребуватимуть", - сказав він.

Нагадаємо, що в Україні через поширення коронавірусу оголошено режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях.

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