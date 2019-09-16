 В Україні знову зростає кількість внутрішніх переселенців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2019

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Новини

В Україні знову зростає кількість внутрішніх переселенців

Кількість внутрішньо переміщених осіб з Донбасу і Криму перевищує 1,4 мільйона осіб.

Внутрішні переселенці

У міністерстві соціальної політики України кажуть про зростання числа зареєстрованих внутрішніх переселенців

Кількість зареєстрованих в Україні внутрішніх переселенців збільшилася. Станом на понеділок, 11 листопада, взято на облік 1 419 285 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму, повідомляється на сайті міністерства соціальної політики України.

За минулі півроку кількість переселенців зросла на понад 40 тисяч людей, адже, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, станом на 13 травня 2019 року на обліку в Україні перебували 1 378 532 переселенців.

Як повідомлялося, до серпня поточного року спостерігалася тенденція скорочення кількості зареєстрованих внутрішніх переселенців. Станом на 5 серпня таких осіб налічувалося 1 мільйон 397 тисяч. Це на 120 тисяч менше, ніж роком раніше. На 6 серпня 2018 року на обліку перебували 1 мільйон 516 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Раніше заступник міністра з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій України (МінТОТ) Георгій Тука заявляв, що український уряд не має даних про реальну кількість внутрішньо переміщених осіб. Він зазначав, що за оцінками Донецької військово-цивільної адміністрації кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб більша від реальної кількості переселенців на 30-40 відсотків.

Нагадаємо, анексія Криму Росією була здійснена у березні 2014 року. Військовий конфлікт на Донбасі почався у квітні того ж року. Проросійські сепаратисти на Сході України, підтримувані військовими та технікою з Росії, захопили низку районів Донецької та Луганської областей.

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