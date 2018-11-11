 В Україні за добу сталось понад тисячу ДТП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2018

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Новини

В Україні за добу сталось понад тисячу ДТП

Лише у Києві зафіксовано майже 500 автоаварій. Міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав причини масових ДТП.

За добу в Україні сталось близько тисячі автомобільних аварій через негоду

За добу в Україні сталось близько тисячі автомобільних аварій через негоду

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що протягом середи, 14 листопада, в Україні сталося понад тисячу дорожньо-транспортних пригод (ДТП). З них лише у Києві - 498, написав Омелян на своїй сторінці у Facebook ввечері середи.

За його словами, 30 відсотків українських водіїв не змінили літню гуму на зимову, і лише 46 відсотків були пристебнуті пасками безпеки. "Загалом, пасками безпеки користується не більше 23 відсотків громадян, згідно останніх соцопитувань", - повідомив Омелян.

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У Києві більшість ДТП, у тому числі і з потерпілими особами, стались через безвідповідальність водіїв, які не підготувили транспортні засоби до зимового періоду, підтвердив причини аварій заступник голови Нацполіції - керівник патрульної поліції Олександр Фацевич. Вранці 14 листопада почався снігопад, значно погіршились погодні умови і, відповідно, погіршилась дорожня обстановка. "Національна поліція працює в посиленому режимі", - наводить слова Фацевича прес-служба Нацполіції.

За даними Укргідрометцентру, вдень 14 листопада та у ніч на 15 листопада у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях випав сніг з дощем, тимчасово утворився сніговий покров висотою 3-6 сантиметрів, місцями відбулось налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. 

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