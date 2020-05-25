В Україні за добу підтверджено 321 новий випадок COVID-19

В Україні станом на ранок середи, 27 травня, зареєстрували 21 905 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом, що спричиняє хворобу COVID-19. За останню добу було зареєстровано 321 новий випадок, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони.

Днем раніше повідомлялося про 339 нових випадків захворювання COVID-19 за попередню добу, 25 травня - про 259 нових хворих, а 24 травня - про 406.

Протягом минулої доби померло 14 осіб, у яких було підтверджено коронавірус - таким чином загальна кількість померлих від початку епідемії зросла до 658 осіб. Одужало протягом минулої доби 420 осіб.

Перехід до адаптивного карантину

Раніше Кабінет міністрів України опублікував постанову про адаптивний карантин, який діятиме з 22 травня по 22 червня. Постанова продовжує дію карантинних заходів на всій території України та водночас містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

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Зокрема, Київ уже перейшов до другого етапу послаблення карантину, що передбачає відновлення роботи наземного громадського транспорту у звичному режимі. З 25 травня у Києві після вимушеного двомісячного простою відновив свою роботу метрополітен. Цього ж дня запрацювало й харківське метро.

Спортзали та басейни – з 1 червня

На третьому етапі послаблення карантину - з 1 червня - в Україні за певних умов можуть відкритися спортзали та басейни. Також розпочнуть із 1 червня запуск залізничного транспорту та міжобласних перевезень автомобільним транспортом. З 10 червня буде можливе повноцінне відкриття ресторанів.