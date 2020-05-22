 Коронавірус: в Україні шість областей не готові до пом′якшення карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2020

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Коронавірус: в Україні шість областей не готові до пом'якшення карантину

Причина неготовності - невідповідність низці критеріїв, у тому числі й за показниками захворюваності та заповненості лікарень, наголосили під час наради в Офісі президента Зеленського.

Карантин в Україні

Натепер загалом шість областей - Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська, Закарпатська та Волинська - не готові до пом'якшення заходів безпеки. Такого висновку дійшли учасники проведеної в суботу, 23 травня, в Офісі президента (ОП) України наради. У нараді під головуванням президента Володимира Зеленського взяли участь представники уряду та правоохоронних органів, зазначається в повідомленні пресслужби ОП.

Згідно з повідомленням, причина неготовності - невідповідність цілій низці критеріїв. Ідеться про показники захворюваності коронавірусом, заповненість ліжок у лікарнях та кількість проведених тестів, що дали б змогу перейти до адаптивного карантину на нинішньому етапі.

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На розсуд місцевої влади

Щодо інших областей, то зафіксовані там показники дозволяють "певні пом'якшення, однак не зобов'язують до них, адже місцева влада має дивитися, наскільки можливо впроваджувати ці заходи в тій чи іншій ситуації", - наголошується в повідомленні.

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Ідеться про такі пом'якшення, як відкриття дитячих садків, запуск громадського транспорту, проведення спортивних заходів без глядачів за участі щонайбільше 50 осіб, а також релігійних заходів за участі не більше однієї людини на 10 квадратних метрів площі будівлі та відновлення роботи готелів. Щодо останніх, то функціонування в них ресторанів і спа-зон поки що не передбачається. "Все це - за умови дотримання заходів безпеки", - наголосили в пресслужбі президента.

Нагадаємо, загалом станом на 23 травня в Україні зафіксували 20580 випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19, 605 людей від хвороби померли, а 6929 - одужали.

Дивитись відео 13:39

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