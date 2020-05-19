 В Україні за добу зафіксували 260 нових випадків COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2020

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Новини

В Україні за добу зафіксували 260 нових випадків COVID-19

В Україні зафіксували 18876 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 548 жертв та 5632 людини, які вже одужали. За добу зареєстрували 260 нових випадків.

В Україні за добу офіційно зафіксували 260 нових випадків COVID-19

В Україні за добу офіційно зафіксували 260 нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок вівторка, 19 травня, зареєстрували 18876 лабораторно підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом. Серед них - 548 летальних випадків та 5632 одужань пацієнтів.

Всього за останню добу зареєстрували 260 нових випадків та 13 померлих, у яких підтвердили інфікування новим коронавірусом, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України у Facebook.

Найбільше інфікувань зафіксовано у Чернівецькій області (2742), Києві (2359), а також в Київській (1245), Івано-Франківській (1235), Рівненській (1188), Львівській (1098) та Тернопільській (1081) областях.

Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (42), Чернігівській (110), та Донецькій (131) областях. Загалом в Україні дослідили 239961 зразок методом ПЛР.

Пом'якшення карантинних обмежень

Нагадаємо, з 11 травня в Україні розпочався перший етап пом'якшення карантинних обмежень. Зокрема відновили роботу розташовані в окремих приміщеннях крамниці, підприємства оптової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, підприємства побутового обслуговування населення.

Також відкрилися парки, сквери, зони відпочинку; перукарні та салони краси, манікюрні салони (за умови дотримання певних умов); літні майданчики кав'ярень та ресторанів просто неба. Об'єкти громадського харчування можуть тепер працювати на виніс. Знову запрацювали музеї та бібліотеки; стоматологічні клініки; адвокати, аудитори, нотаріуси. Було дозволено проводити тренування командних видів спорту для професійних команд.

Другий етап пом'якшення карантину в Україні планується з 22 травня. Послаблення стосуватимуться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, транспорту і проведення зовнішнього незалежного тестування школярів (ЗНО).

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