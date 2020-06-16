 В Україні за добу виявили 758 нових випадків COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2020

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Новини

В Україні за добу виявили 758 нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу зафіксували 758 нових випадків COVID-19 і 31 смерть. Це - найбільша кількість виявлених випадків в Україні за добу з початку епідемії коронавірусу.

В Україні за останню добу зафіксували 758 нових випадків COVID-19 і 31 жертву

В Україні за останню добу зафіксували 758 нових випадків COVID-19 і 31 жертву

В Україні станом на ранок середи, 17 червня, зареєстрували 758 нових випадків інфікування коронавірусом, 31 летальний випадок та 415 одужань. Про це свідчать останні дані РНБО.

Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у Львівській області (155), Закарпатській області (82), Чернівецькій області (69), Харківській області (57), Волинській області (55), Житомирській області (46), Вінницькій області (45). У Києві підтвердили 41 інфікування, дві смерті та 66 випадків одужання.

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 33 234 випадки COVID-19, з них - 943 смерті. Водночас 14 943 людини одужали.

Нагадаємо, до цього найвищий показник щодо кількості виявлених випадків заражень з моменту спалаху пандемії зафіксували 13 червня - 753 випадки. Попередні антирекорди щодо коронавірусу: 11 червня - 689 підтверджених інфікувань, 12 червня - 683 випадки, а 16 червня - 666 випадків.

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Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні було послаблено карантинні обмеження: стали можливими повноцінне відкриття ресторанів, проведення релігійних заходів та внутрішні авіаперевезення.

Водночас днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань в 10 регіонах і більше.

Так само днями на селекторній нараді за головування президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 визнали, що Київ та ще дев'ять областей не готові до подальшого пом'якшення карантину.

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