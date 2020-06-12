В Україні за добу виявили 666 нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок вівторка, 16 червня, зареєстрували 666 нових інфікувань коронавірусом, 11 летальних випадків та 275 одужань. Про це свідчать останні дані РНБО.

Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у Львівській області (139), Рівненській області (104), Волинській області (61), Чернівецькій області (54), Харківській області (53) і Закарпатській області (46). У Києві підтвердили 28 інфікувань, дві смерті та жодних випадків одужання.

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 32 476 випадків інфікування COVID-19, з них - 912 жертв та 14 528 людей, які одужали.

Раніше найвищий показник щодо кількості виявлених випадків заражень з моменту спалаху пандемії зафіксували 13 червня - 753 випадки. Попередні антирекорди щодо коронавірусу: 11 червня - 689 підтверджених інфікувань, 12 червня - 683 випадки, а 4 червня - 588 випадків.

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Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні було послаблено карантинні обмеження: стали можливими повноцінне відкриття ресторанів, проведення релігійних заходів та внутрішні авіаперевезення.

Водночас днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань в 10 регіонах і більше.

Так само днями на селекторній нараді за головування президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 визнали, що Київ та ще дев'ять областей не готові до подальшого пом'якшення карантину.

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