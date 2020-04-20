В Україні за добу виявили рекордних 578 випадків заражень коронавірусом

Станом на ранок четверга, 23 квітня, в Україні було виявлено 578 нових випадків захворювання на COVID-19, а їх загальна кількість сягнула позначки у 7170 випадків. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому Центром громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я України. Така кількість нових випадків підтверджених інфікувань коронавірусом є рекордною з початку епідемії COVID-19 у країні.

У МОЗ пояснюють рекорд Великоднем

На нові цифри вже відреагував міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він пояснив рекордний показних нових заражень коронавірусом порушенням режиму карантину під час релігійних свят.

"Ми вважаємо, що це стало наслідком, у тому числі, порушення карантину під час Вербної неділі і безпосередньо на Великдень", - сказав Степанов під час брифінгу.

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Рекордна кількість одужань від коронавірусу

Також у ЦГЗ зазначили, що з початку спостережень в Україні одужали 504 особи, а 187 людей померли. Серед померлих - 94 чоловіка та 93 жінки.

Таким чином, згідно з розрахунками агенції "Інтерфакс-Україна" на основі даних ЦГЗ, за останню добу в Україні жертвами коронавірусу стали 13 осіб, а 80 людей одужали. Останній показник також є рекордним, зазначають в інформаційному агентстві.

З 11 квітня кількість одужань від COVID-19 в Україні почала перевищувати кількість смертей від цієї хвороби. З цього часу розрив між даними показниками продовжує поступово збільшуватися.

Більше тисячі випадків COVID-19 у Києві

Лідером за масштабами ураження коронавірусом в Україні продовжує залишатися Чернівецька область. Станом на ранок 23 квітня у регіоні було зафіксовано 1140 інфікованих.

На другому місці за цим показником перебуває столиця України Київ, де кількість заражень SARS-CoV-2 за останню добу перетнула позначку в тисячу випадків та тепер сягає 1059.

Серйозно ураженими хворобою також залишаються Івано-Франківська, Тернопільська та Київська області. У цих регіонах кількість підтверджених інфікувань коронавірусом наразі сягає 644, 499 та 451 випадку відповідно.

2,6 мільйона заражень у світі

За даних Університету Джонса Хопкінса, загалом у світі кількість заражених коронавірусом SARS-CoV-2 перетнула позначку у 2,6 мільйона осіб. Майже третина цих випадків - близько 842,6 тисячі - припадає на США.

Біля 183,5 тисячі людей померли від COVID-19 від початку пандемії. Водночас 713,8 тисячі осіб вже одужали від хвороби.