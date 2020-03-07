В Україні затвердили новий план боротьби з коронавірусом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль затвердив посилений план антикризових заходів із боротьби з поширенням коронавірусу. Про це в понеділок, 9 березня, повідомила пресслужба уряду України після засідання антикризового штабу з протидії поширенню захворювання.

Зокрема, керівники відомств повинні переглянути запаси держрезерву щодо забезпечення засобами індивідуального захисту населення з урахуванням тримісячної потреби. До 11 березня має бути визначений обсяг коштів необхідний для поповнення держрезерву.

Прем'єр також доручив надати інформацію про вітчизняних виробників індивідуальних засобів захисту і з'ясувати, чи здатні вони забезпечити попит населення і медустанов. Керівник Антимонопольного комітету України повинен забезпечити виконання закону про економічну конкуренцію і захист прав пацієнтів при роздрібній торгівлі засобами захисту.

Міністерство охорони здоров'я має розробити комунікаційний план із визначення алгоритмів дій, якщо будуть виникати нові випадки коронавірусу, і довести його до відома місцевих органів влади. Також має бути відпрацьовано питання створення мережі центрів із контролю та профілактики захворювань.

За дорученням Шмигаля, медпрацівники та працівники Державної прикордонної служби мають оглядати всіх осіб, які прибувають в Україну з-за кордону і через контрольні пункти в'їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. Крім цього, доручено забезпечити чергування в пунктах пропуску реанімаційних і медичних автомобілів.

До 11 березня міністерство охорони здоров'я та міністерство фінансів мають надати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавірусу.

Нагадаємо, що станом на 9 березня в Україні виявлено один випадок захворювання на коронавірус. У Чернівцях 9 березня госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на зараження коронавірусом, повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація. Він повернувся з країни, де зафіксований спалах коронавірусу.