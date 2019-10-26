В Україні зареєстрували 20 випадків дифтерії

В Україні станом на 28 жовтня 2019 року зареєстровано 20 випадків дифтерії, з них 18 - протягом жовтня. П'ять випадків підтверджено лабораторно:в Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях. Про це у вівторок, 29 жовтня, повідомив Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я України.

При цьому станом на 1 жовтня 2019 року в Україні щеплено 59,5 відсотка дітей віком до одного року та 52,3 відсотка дорослих від кількості, що передбачена плановою вакцинацією. За даними ЦГЗ, загалом за вказаний період щеплено лише 200 тисяч дітей віком до року та 1,5 мільйона дорослих.

У ЦГЗ нагадують, що єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень - це вакцинація дітей (згідно з календарем профілактичних щеплень) і ревакцинація дорослих (кожні 10 років). Україна забезпечена дозами вакцини від дифтерії в достатній кількості в усіх регіонах. Вакцинуватися безкоштовно можна у кабінетах щеплень закладів охорони здоров’я.

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